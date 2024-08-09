Veddriq Leonardo Dapat Julukan Unik Spiderman Indonesia dari Netizen, Usai Raih Emas di Panjat Tebing Olimpiade Paris 2024

VEDDRIQ Leonardo dijuluki spiderman Indonesia usai raih medali emas di panjat tebing Olimpiade Paris 2024. Julukan itu diseamatkan oleh netizen Indonesia.

Kesuksesan atlet asal Pontianak itu meraih medali emas pertama Indonesia di Olimpiade 2024 pun membuat netizen di Instagram memberikan pujian setinggi langit kepada Veddriq. Di kolom-kolom komentar unggahan yang menampilkan video-video keberhasilannya menjadi juara, banyak yang menyebutnya sebagai spiderman Indonesia yang membanggakan.

“Keren sih emang spiderman Indonesia,” ujar akun @wind**stwn.

“Real spiderman, seluruh rakyat Indonesia ikut bangga,” komentar akun @betta_d**o

“Bangganya Indonesia punya atlet panjat tebing terbaik,” tulis akun @qomar*din_sy*am

“Alhamdulillah Leonardo, kamulah pahlawan sesungguhnya. Terima kasih atas medali emasnya untuk Indonesia,” ucap akun @salm**_shaqu**lle

“Selamat untuk Veddriq. Terima kasih sudah all out untuk Indonesia. Kami bangga kali padamu bro,” kata akun @adolofdo**ata