Breaking News: Rizki Juniansyah Sumbang Medali Emas Ke-2 untuk Indonesia di Olimpiade Paris 2024

RIZKI Juniansyah sumbang medali emas kedua untuk Indonesia di Olimpiade Paris 2024. Lifter muda Indonesia itu mendapat medali emas dari cabang olahraga (cabor) angkat besi nomor pertandingan 73 kg Olimpiade Paris 2024.

Rizki Juniansyah tampil apik di cabang olahraga (cabor) angkat besi nomor 73 kg putra di Olimpiade Paris 2024. Pertandingan itu berlangsung di South Paris Arena 6, Paris, Prancis, Jumat (9/8/2024) dini hari WIB.

Pada angkatan snatch, Rizki berhasil mengangkat beban seberat 155 kg. Sedangkan di angkatan clean & jerk ia mencatatkan 199 kg.

Penampilan Rizki Juniansyah diawali pada angkatan snatch. Di angkatan ini, lifter asal Banten itu bisa mengangkat beban 155 kg.

Rizki berhasil mengangkat beban ini di percobaan kedua. Pada percobaan pertama untuk beban 155 kg, Rizki gagal mengangkat beban tersebut.

Pada percobaan ketiga, Rizki pun melompat jauh dengan melakukan angkatan 162 kg. Sayangnya, lifter berusia 21 tahun itu gagal untuk menaklukkan angkatan tersebut.

Hasil tersebut membawa Rizki untuk sementara duduk di urutan kedua. Dia ada di bawah lifter asal China, Shi Zhiyong, yang mencatatkan angkatan beban 165 kg.

Kemudian, ada angkatan clean and jerk, Rizki Juniansyah tampil apik. Dia langsung berhasil di percobaan perdananya dengan angkatan 191 kg.