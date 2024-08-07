Liga Esports Nasional Pelajar 2024 Siap Digelar, Hadiah Beasiswa Rp3,5 Miliar Menanti

JAKARTA – Pengurus Besar Esports Indonesia (PB ESI) bakal kembali menghelat kompetisi untuk pelajar. Ajang bertajuk Liga Esports Nasional Pelajar 2024 itu akan berlangsung secara offline di Surabaya pada 16 November, dengan hadiah yang sangat menggiurkan hingga miliaran rupiah.

Liga Esports Nasional Pelajar 2024 bakal mempertandingkan para pelajar tingkat SMA, SMK, dan sederajat. Mereka akan saling adu tangkas dalam game Mobile Legend: Bang-Bang yang popularitasnya sangat membludak di Tanah Air.

Kompetisi ini diharapkan bisa menjadi salah satu program untuk pembinaan talenta Esports Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Bidang Humas dan Komunikasi PBESI, Debora Imanuella.

"PB ESI berkomitmen untuk membina atlet Esports sejak usia muda, karena jenjang dari usia ini diharapkan ke depannya mereka punya jenjang yang lebih bagus lagi,” kata Debora dikutip dari keterangan pers PBESI, Rabu (7/8/2024).

PB ESI mengharapkan agar talenta-talenta baru muncul dalam Liga Esports Nasional Pelajar 2024 untuk mewakili Indonesia di ajang internasional. Kompetisi ini sudah rutin diselenggarakan sejak 2022.

“Liga Esports Nasional Pelajar ini sebenarnya sudah berlangsung dari 2022, dan setiap tahunnya itu selalu ada perkembangan yang signifikan. Liga ini juga bagian dari strategi PBESI untuk dapat talenta-talenta Esports yang siap membela Indonesia," ucap Debora.