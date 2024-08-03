Pulang dari Olimpiade Paris 2024, Apriyani Rahayu/Siti Fadia dan Pitha Haningtyas Dapat Sambutan Hangat

Apriyani Rahayu/Siti Fadia dan Pitha Haningtyas telah tiba di Indonesia usai berjuang di Olimpiade Paris 2024. (Foto: Andika Rachmansyah/MPI)

TANGERANG - Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti, dan Pitha Haningtyas Mentari telah tiba di Indonesia usai berjuang keras di Olimpiade Paris 2024. Ketiga pebulutangkis Tanah Air itu pun langsung mendapatkan sambutan hangat setibanya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Sabtu (3/8/2024) sore WIB.

Kedatangan, Apri/Fadia dan Pitha turut disambut oleh perwakilan PBSI, NOC Indonesia, dan Kemenpora RI. Sebagai bentuk apresiasi untuk perjuangan di Olimpiade Paris 2024, mereka disambut dengan prosesi pengalungan bunga di Area Kedatangan Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Diketahui, tidak hanya tiga atlet bulu tangkis itu saja yang tiba pada hari ini. Melainkan juga Rinov Rivaldy yang merupakan tandem dari Pitha juga sudah tiba secara berbarengan. Hanya saja, Rinov tidak mengikuti acara penyambutan lantaran sakit.

Selain itu juga atlet menembak Indonesia, Fathur Guatafian dan pelatihnya juga sudah tiba di Tanah Air. Atlet berusia 25 tahun itu tiba dengan selang waktu yang tidak terlalu lama dari Apri/Gadia dan Pitha. Mereka juga turut melakukan prosesi pengalungan bunga.

Adapun prosesi pengalungan bunga dilakukan oleh Wakil Sekretaris Jenderal II NOC Indonesia Desra Firza Ghafran dan ditemani Ketua Bidang Sarana dan Prasarana PBSI, Johnson Rantung. Serta perwakilan Kemenpora RI, yaitu Anwar yang menjabat sebagai Asisten Deputi Standarisasi, Akreditasi, Sarana dan Prasarana.

Sementara, momen mengharukan juga terlihat setelah berakhirnya acara. Di mana, Fadia mendapat pelukan hangat dari keluarganya yang turut hadir menjemputnya di bandara. Bahkan, tandem dari Apriyani itu terlihat tak kuasa menahan air matanya.