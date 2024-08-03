Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Pulang dari Olimpiade Paris 2024, Apriyani Rahayu/Siti Fadia dan Pitha Haningtyas Dapat Sambutan Hangat

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 03 Agustus 2024 |20:00 WIB
Pulang dari Olimpiade Paris 2024, Apriyani Rahayu/Siti Fadia dan Pitha Haningtyas Dapat Sambutan Hangat
Apriyani Rahayu/Siti Fadia dan Pitha Haningtyas telah tiba di Indonesia usai berjuang di Olimpiade Paris 2024. (Foto: Andika Rachmansyah/MPI)
A
A
A

TANGERANG - Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti, dan Pitha Haningtyas Mentari telah tiba di Indonesia usai berjuang keras di Olimpiade Paris 2024. Ketiga pebulutangkis Tanah Air itu pun langsung mendapatkan sambutan hangat setibanya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Sabtu (3/8/2024) sore WIB.

Kedatangan, Apri/Fadia dan Pitha turut disambut oleh perwakilan PBSI, NOC Indonesia, dan Kemenpora RI. Sebagai bentuk apresiasi untuk perjuangan di Olimpiade Paris 2024, mereka disambut dengan prosesi pengalungan bunga di Area Kedatangan Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Diketahui, tidak hanya tiga atlet bulu tangkis itu saja yang tiba pada hari ini. Melainkan juga Rinov Rivaldy yang merupakan tandem dari Pitha juga sudah tiba secara berbarengan. Hanya saja, Rinov tidak mengikuti acara penyambutan lantaran sakit.

Selain itu juga atlet menembak Indonesia, Fathur Guatafian dan pelatihnya juga sudah tiba di Tanah Air. Atlet berusia 25 tahun itu tiba dengan selang waktu yang tidak terlalu lama dari Apri/Gadia dan Pitha. Mereka juga turut melakukan prosesi pengalungan bunga.

Adapun prosesi pengalungan bunga dilakukan oleh Wakil Sekretaris Jenderal II NOC Indonesia Desra Firza Ghafran dan ditemani Ketua Bidang Sarana dan Prasarana PBSI, Johnson Rantung. Serta perwakilan Kemenpora RI, yaitu Anwar yang menjabat sebagai Asisten Deputi Standarisasi, Akreditasi, Sarana dan Prasarana.

Apriyani Rahayu/Siti Fadia dan Pitha Haningtyas telah tiba di Indonesia (Andika Rachmansyah/MPI)

Sementara, momen mengharukan juga terlihat setelah berakhirnya acara. Di mana, Fadia mendapat pelukan hangat dari keluarganya yang turut hadir menjemputnya di bandara. Bahkan, tandem dari Apriyani itu terlihat tak kuasa menahan air matanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/43/3096048/noc_indonesia-b1yG_large.jpeg
NOC Indonesia Distribusikan Dana Rp39 Juta untuk Atlet Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/40/3059389/kisah-peraih-2-medali-emas-olimpiade-yang-cium-tangan-mohammad-ahsan-hendra-setiawan-karena-kagum-kepada-kualitas-idolanya-lRqyCLZuux.jpg
Kisah Peraih 2 Medali Emas Olimpiade yang Cium Tangan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan karena Kagum kepada Kualitas Idolanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/43/3057852/ini-rincian-bonus-yang-diberikan-kementerian-bumn-kepada-atlet-peraih-medali-olimpiade-paris-2024-tembus-rp6-miliar-gM68KUQSpS.jpg
Ini Rincian Bonus yang Diberikan Kementerian BUMN kepada Atlet Peraih Medali Olimpiade Paris 2024: Tembus Rp6 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/43/3055453/rizki-juniansyah-senang-pemprov-banten-akhirnya-mau-berikan-bonus-usai-dirinya-raih-medali-emas-olimpiade-paris-2024-eqG3e5sjQ9.jpg
Rizki Juniansyah Senang Pemprov Banten Akhirnya Mau Berikan Bonus Usai Dirinya Raih Medali Emas Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054935/gregoria-mariska-syukuri-bonus-tambahan-usai-sabet-medali-perunggu-olimpiade-paris-2024-perjuangan-saya-dihargai-58EMOcUJaD.jpeg
Gregoria Mariska Syukuri Bonus Tambahan Usai Sabet Medali Perunggu Olimpiade Paris 2024: Perjuangan Saya Dihargai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054931/bulutangkis-indonesia-gagal-raih-medali-emas-di-olimpiade-paris-2024-candra-wijaya-jangan-turunkan-standar-hGFf8mydSs.jpg
Bulutangkis Indonesia Gagal Raih Medali Emas di Olimpiade Paris 2024, Candra Wijaya: Jangan Turunkan Standar!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement