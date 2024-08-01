Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Gagal di Olimpiade Paris 2024, Rio Waida Berambisi Tampil Lebih Baik di Edisi Selanjutnya

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 01 Agustus 2024 |03:01 WIB
Gagal di Olimpiade Paris 2024, Rio Waida Berambisi Tampil Lebih Baik di Edisi Selanjutnya
Atlet selancar Indonesia, Rio Waida (Foto: NOC Indonesia)
A
A
A

ATLET selancar Indonesia, Rio Waida, merasakan perasaan yang campur aduk usai gagal di Olimpiade Paris 2024. Meski demikia, Rio masih berambisi untuk kembali lolos ke Olimpiade Los Angeles 2028 mendatang.

Rio tersingkir di babak kedua cabang olahraga (cabor) surfing Olimpiade Paris 2024 yang berlangsung di Teahupo’o, Tahiti. Dia kalah dari wakil Afrika Selatan, Jordy Smith, yang memiliki keberuntungan lebih darinya.

 

Kondisi ombak yang kurang mendukung membuat Rio harus menunggu ombak besar datang meski tak kunjung datang. Sementara Jordy Smith memilih untuk mengambil ombak-ombak kecil yang akhirnya menjadi kunci kemenangannya atas sang wakil Merah-Putih.

Sebelumnya pada babak pertama, Rio berada di posisi ketiga lewat catatan 3,74 poin. Dia kalah saing dari dua rivalnya yakni Reo Inaba (Jepang) dan Leonardo Fioravanti (Italia).

 BACA JUGA:

Hasil tersebut membuat prestasinya di Olimpiade 2024 menurun dari edisi sebelumya. Di Tokyo 2020, dia berhasil melangkah hingga ke babak 16 besar.

Oleh karena itu, Rio menilai hasil buruk di Paris 2024 menyakitkan untuknya. Dia juga memiliki perasaan yang campur aduk atas kegagalannya itu.

“Saya merasa ini menyakitkan dan saya juga merasa seperti kaku. Sejujurnya, saya tidak bisa merasakan apapun. Saya tidak tahu apakah saya harus, sedih, marah atau senang,” kata Rio dilansir dari rilis Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Rabu (31/7/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/43/3096048/noc_indonesia-b1yG_large.jpeg
NOC Indonesia Distribusikan Dana Rp39 Juta untuk Atlet Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/40/3059389/kisah-peraih-2-medali-emas-olimpiade-yang-cium-tangan-mohammad-ahsan-hendra-setiawan-karena-kagum-kepada-kualitas-idolanya-lRqyCLZuux.jpg
Kisah Peraih 2 Medali Emas Olimpiade yang Cium Tangan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan karena Kagum kepada Kualitas Idolanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/43/3057852/ini-rincian-bonus-yang-diberikan-kementerian-bumn-kepada-atlet-peraih-medali-olimpiade-paris-2024-tembus-rp6-miliar-gM68KUQSpS.jpg
Ini Rincian Bonus yang Diberikan Kementerian BUMN kepada Atlet Peraih Medali Olimpiade Paris 2024: Tembus Rp6 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/43/3055453/rizki-juniansyah-senang-pemprov-banten-akhirnya-mau-berikan-bonus-usai-dirinya-raih-medali-emas-olimpiade-paris-2024-eqG3e5sjQ9.jpg
Rizki Juniansyah Senang Pemprov Banten Akhirnya Mau Berikan Bonus Usai Dirinya Raih Medali Emas Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054935/gregoria-mariska-syukuri-bonus-tambahan-usai-sabet-medali-perunggu-olimpiade-paris-2024-perjuangan-saya-dihargai-58EMOcUJaD.jpeg
Gregoria Mariska Syukuri Bonus Tambahan Usai Sabet Medali Perunggu Olimpiade Paris 2024: Perjuangan Saya Dihargai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054931/bulutangkis-indonesia-gagal-raih-medali-emas-di-olimpiade-paris-2024-candra-wijaya-jangan-turunkan-standar-hGFf8mydSs.jpg
Bulutangkis Indonesia Gagal Raih Medali Emas di Olimpiade Paris 2024, Candra Wijaya: Jangan Turunkan Standar!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement