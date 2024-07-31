Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

4 Pembalap MotoGP Ini Ternyata Pernah dan Masih Bela Tim Valentino Rossi, Nomor 1 Francesco Bagnaia!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Rabu, 31 Juli 2024 |18:00 WIB
4 Pembalap MotoGP Ini Ternyata Pernah dan Masih Bela Tim Valentino Rossi, Nomor 1 Francesco Bagnaia!
Francesco Bagnaia menjadi salah satu pembalap jebolan akademi VR46 paling sukses saat ini (Foto: MotoGP)
A
A
A

EMPAT pembalap MotoGP yang pernah dan masih membela tim Valentino Rossi menarik untuk dibahas. Salah satunya adalah Juara Dunia MotoGP 2023, Francesco Bagnaia.

Pecco -sapaan akrab Bagnaia- merupakan salah satu rider jebolan akademi balap milik Valentino Rossi. Termasuk Bagnaia, berikut empat pembalap yang pernah dan masih membela tim Valentino Rossi

4. Luca Marini


Pertama ada nama Luca Marini. Pembalap yang juga adik tiri Valentino Rossi ini pernah membalap untuk VR46 Racing Team pada muism 2021-2023. Luca Marini bahkan diketahui sudah membalap untuk tim bentukan sang kakak sejak di Moto2 pada musim 2018-2020.

Saat ini, Luca Marini membalap bersama Repsol Honda di MotoGP 2024. Dia bertandem dengan Joan Mir di tim pabrikan asal Jepang tersebut.

3. Marco Bezzecchi


Berikutnya ada Marco Bezzecchi yang saat ini masih membalap bersama tim Valentino Rossi. Dia membalap bersama VR46 Racing Team sejak naik ke kelas utama MotoGP pada 2022 lalu.

Bezzecchi tampil cukup menjanjikan pada MotoGP 2023 kemarin. Dia bahkan berhasil finis di peringkat ketiga pada klasemen akhir musim tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement