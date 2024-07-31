4 Pembalap MotoGP Ini Ternyata Pernah dan Masih Bela Tim Valentino Rossi, Nomor 1 Francesco Bagnaia!

Francesco Bagnaia menjadi salah satu pembalap jebolan akademi VR46 paling sukses saat ini (Foto: MotoGP)

EMPAT pembalap MotoGP yang pernah dan masih membela tim Valentino Rossi menarik untuk dibahas. Salah satunya adalah Juara Dunia MotoGP 2023, Francesco Bagnaia.

Pecco -sapaan akrab Bagnaia- merupakan salah satu rider jebolan akademi balap milik Valentino Rossi. Termasuk Bagnaia, berikut empat pembalap yang pernah dan masih membela tim Valentino Rossi

4. Luca Marini





Pertama ada nama Luca Marini. Pembalap yang juga adik tiri Valentino Rossi ini pernah membalap untuk VR46 Racing Team pada muism 2021-2023. Luca Marini bahkan diketahui sudah membalap untuk tim bentukan sang kakak sejak di Moto2 pada musim 2018-2020.

Saat ini, Luca Marini membalap bersama Repsol Honda di MotoGP 2024. Dia bertandem dengan Joan Mir di tim pabrikan asal Jepang tersebut.

3. Marco Bezzecchi





Berikutnya ada Marco Bezzecchi yang saat ini masih membalap bersama tim Valentino Rossi. Dia membalap bersama VR46 Racing Team sejak naik ke kelas utama MotoGP pada 2022 lalu.

Bezzecchi tampil cukup menjanjikan pada MotoGP 2023 kemarin. Dia bahkan berhasil finis di peringkat ketiga pada klasemen akhir musim tersebut.