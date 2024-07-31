Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Marc Marquez Tak Akan Bisa Menang Lawan Francesco Bagnaia jika Pakai Motor dengan Spek Sama

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 31 Juli 2024 |11:26 WIB
Kisah Marc Marquez Tak Akan Bisa Menang Lawan Francesco Bagnaia jika Pakai Motor dengan Spek Sama
Marc Marquez dan Francesco Bagnaia. (Foto: Ducati Corse)
A
A
A

KISAH Marc Marquez tak akan bisa menang lawan Francesco Bagnaia jika pakai motor dengan spek sama menarik diulas. Diketahui, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia sama-sama membela tim Ducati saat ini.

Marc Marquez memutuskan hijrah ke Ducati untuk mentas di MotoGP 2024. Tetapi, dia hanya membela tim satelit Ducati, yakni Gresini Racing.

Dengan begitu, Marc Marquez pun hanya mendapat motor balap spek musim lalu. Motor yang dipakai Marquez berbeda dengan Bagnaia yang membela tim pabrikan Ducati yang mendapat motor Desmosedici -sebutan motor balap Ducati- spek 2024.

Marc Marquez

Sejatinya, Marquez masih bisa tampil ganas di Ducati musim ini. Dia pun cukup rutin naik podium pada musim ini. Tetapi tetap saja, hasil yang didapat Marquez tak sebaik Bagnaia.

Dengan mengendarai motor spek terbaru, Bagnaia menggila di MotoGP 2024. Pembalap berjuluk Pecco itu sudah enam kali menang dari 9 balapan yang dilakoni.

Bagnaia pun kini bertengger di puncak klasemen sementara MotoGP 2024. Dia total sudah meraih 222 poin sejauh ini.

Mendapati kondisi tersebut, banyak yang menilai Marquez bisa meraih kemenangan andai menggunakan motor dengan spek yang sama seperti Bagnaia. Sebab, kehebatan pembalap berjuluk The Baby Alien itu tak perlu diragukan lagi. Marquez bahkan sudah sukses merebut 6 gelar juara di MotoGP.

Tetapi, kondisi itu tertepis usai Marquez dan Bagnaia sama-sama turun di ajang Lenovo Race of Champions. Dalam fun race yang digelar di Sirkuit Misano, Italia itu, Marquez dan Bagnaia sama-sama mendapat spek motor yang sama.

Halaman:
1 2
