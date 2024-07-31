Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jorge Martin Tak Tutup Kemungkinan Kembali ke Ducati

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Rabu, 31 Juli 2024 |00:11 WIB
Jorge Martin Tak Tutup Kemungkinan Kembali ke Ducati
Pembalap Pramac Ducati, Jorge Martin (Foto: MotoGP)
JORGE Martin bakal memperkuat Aprilia Racing di MotoGP 2025. Namun, rider asal Spanyol itu mengatakan dirinya sama sekali tak menutup diri terkait peluangnya kembali ke Ducati.

The Martinator -julukan Jorge Martin- tidak memugkiri membela tim Pramac Ducati menjadi salah satu pencapaian terbaiknya di kelas utama MotoGP. Jorge Martin mengatakan dirinya punya banyak kenangan manis dengan tim asal Italia tersebut.

 

"Ini adalah kisah yang indah bersama Ducati dan Pramac. Kami belum mengakhiri siklus ini, tetapi saya rasa ini telah menjadi tahun-tahun pengembangan motor, tim, dan saya. Saya bisa bilang kami tumbuh bersama," ungkap Jorge Martin dilansir dari laman GPOne.

"Saat saya tiba, Ducati bukanlah motor terbaik, belum meraih gelar (lagi). Namun, dengan Pecco, Enea, dan saya, proyek ini telah berkembang," lanjutnya.

"Sayangnya, saya tidak bisa lanjut. Namun, saya senang berada di sini. Mungkin ini takkan jadi WDW terakhir saya, mungkin saya akan kembali pada masa depan. Namun, beginilah situasinya sekarang" ujar Jorge Martin lagi.

Halaman:
1 2
