Kata-Kata Maryam March Maharani Usai Resmi Ditunjuk Jadi Pembawa Bendera Indonesia di Opening Ceremony Olimpiade Paris 2024

PARIS - Judoka Indonesia, Maryam March Maharani, dipercaya untuk menjadi pembawa bendera Indonesia pada defile Opening Ceremony Olimpiade Paris 2024. Rani -sapaan akrabnya- mengaku sangat senang dan berharap bisa membanggakan Tanah Air.

Upacara pembukaan alias Opening Ceremony Olimpiade 2024 dijadwalkan berlangsung pada Jumat (26/7/2024). Berbeda dengan edisi-edisi sebelumnya, kali ini parade para kontingen yang berlaga di ajang empat tahunan tersebut bakal berada di atas kapal melintasi aliran Sungai Seine di Paris, Prancis.

Sebanyak 15 orang perwakilan Tim Indonesia bakal berada di dalam defile upacara pembukaan tersebut. Nantinya, kontingen Merah Putih akan berbagi kapal dengan atlet dan tim ofisial dari India.

Rani yang akan menjadi pembawa bendera Merah Putih di acara pembukaan mengaku sangat senang. Pasalnya, ini merupakan kesempatan langka karena banyak atlet yang menginginkan menjadi pembawa bendera Indonesia di pesta olahraga terbesar se jagat raya tersebut.

“Saya sangat bersyukur bisa menjadi flag bearer karena banyak yang mau posisi ini. Saya bersyukur dikasih kesempatan ini,” kata Rani dalam rilis KOI, dikutip Jumat (26/7/2024).