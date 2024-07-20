Diperkuat Duet Vinales-Bastianini, KTM Tech3 Optimistis Bersaing untuk Podium di MotoGP 2025

KTM Tech3 akan diperkuat Maverick Vinales dan Enea Bastianini di MotoGP 2025. Nicolas Goyon selaku manajer tim yakin KTM Tech3 bisa bersaing dalam perebutan podium musim depan.

Seperti diketahui, KTM Tech3 biasanya menampung pembalap baru dari Moto2 seperti Pedro Acosta di musim ini. Namun, kondisi berbeda akan terjadi di MotoGP 2025 karena mereka akan memiliki dua pembalap yang sudah beberapa kali memenangkan balapan di kelas utama.

Tim satelit KTM itu telah resmi mengumumkan perekrutan bintang Aprilia Racing, Maverick Vinales, musim depan. Dia akan ditemani oleh Enea Bastianini yang datang dari tim pabrikan Ducati.

Kedatangan kedua pembalap pemenang balapan MotoGP itu pun membuat Goyon sangat antusias. Dia benar-benar senang menatap tantangan baru untuk timnya musim depan bersama mereka berdua.

“Kami sangat bersemangat sejak saat itu (merekrut Vinales dan Bastianini). Akhir pekan setelah Mugello sangat menegangkan, maksud saya menegangkan dan mengasyikkan secara bersamaan,” kata Goyon dilansir dari Crash, Jumat (19/7/2024).

"Kami tahu kami memiliki kesempatan ini dan ketika mereka mengonfirmasi bahwa mereka akan menandatangani kontrak dengan KTM dan kami, kami sangat senang mengumumkannya. Selesai,” imbuhnya.