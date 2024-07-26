Breaking News: Joan Mir Perpanjang Kontrak di Repsol Honda hingga 2026

JOAN Mir resmi memperpanjang kontrak di Repsol Honda. Pembalap asal Spanyol itu akan tetap membalap bersama Repsol Honda hingga 2026 mendatang.

Kabar perpanjangan kontrak Joan Mir diketahui lewat unggahan di media sosial resmi MotoGP. Akun tersebut memposting kabar tersebut hari ini, Jumat (26/7/2024) siang WIB.

"BREAKING @joanmir36official akan melanjutkan (kerjasama) di @hrc_motogp sampai 2026," bunyi keterangan foto di akun @motogp.

Joan Mir sendiri sebenarnya masih berjuang keras untuk bisa menemukan kembali ritme membalap terbaiknya bersama Repsol Honda. Eks pembalap Suzuki itu masih kesulitan bersaing dengan pembalap lain sejak musim lalu.

Mir bahkan mendapat hasil buruk pada balapan terakhir di seri Jerman sebelum jeda tengah musim. Rekan satu tim Luca Marini itu hanya finis di posisi ke-18 pada balapan tersebut.

Usai balapan, pembalap berusia 26 tahun itu langsung memanggil semua kru tim Repsol Honda. Mir meminta HRC mengklarifikasi berbagai masalah yang melanda motor RC213V.