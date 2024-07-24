Kisah si Cantik Chiharu Shida yang Terpaksa Klarifikasi lewat Instagram karena Kepergok Makan Bareng dengan Kenta Nishimoto

KISAH si cantik Chiharu Shida yang terpaksa klarifikasi lewat Instagram karena kepergok makan bareng dengan Kenta Nishimoto, menarik untuk diulas. Sebab, hal itu sangat mengganggunya.

Shida memang memiliki pesona tersendiri yang membuat banyak pria jatuh hati. Sayangnya, tidak banyak diketahui bagaimana hubungan asmara tandem Nami Matsuyama ini.

Akibat ketidaktahuan ini, gosip burung pun sering beredar bilamana Shida kedapatan melakukan hal tak biasa dengan lawan jenis. Salah satunya terjadi pada 2023 saat mengikuti Hong Kong Open.

Pada mulanya, Shida mengikuti ajang BWF Super 500 itu seperti biasa. Namun, sehari jelang final tunggal putra, penggemar dihebohkan setelah potretnya sedang makan berdua Nishimoto beredar di media sosial.

BACA JUGA: Kisah Chiharu Shida yang Kepincut Pebulutangkis Indonesia meski Ingin Dinikahi Juara Dunia asal Thailand

Berbagai spekulasi pun mulai beredar. Banyak yang menyebut jika Nishimoto adalah pasangan Shida. Potret saat keduanya makan bersama itu juga merupakan bagian dari kencan mereka.

Mengetahui hal tersebut, Shida dengan cepat mencoba mengklarifikasi apa yang terjadi. Ganda putri peringkat empat dunia itu kemudian mengunggah sebuah Instagram story yang menjelaskan peristiwa tersebut hanya sebatas sarapan bersama dan tidak lebih.