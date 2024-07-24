Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah si Cantik Chiharu Shida yang Terpaksa Klarifikasi lewat Instagram karena Kepergok Makan Bareng dengan Kenta Nishimoto

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 24 Juli 2024 |22:25 WIB
Kisah si Cantik Chiharu Shida yang Terpaksa Klarifikasi lewat Instagram karena Kepergok Makan Bareng dengan Kenta Nishimoto
Chiharu Shida pernah harus klarifikasi lewat Instagram gara-gara kepergok makan bareng seniornya (Foto: Instagram/@_chiharushida_)
A
A
A

KISAH si cantik Chiharu Shida yang terpaksa klarifikasi lewat Instagram karena kepergok makan bareng dengan Kenta Nishimoto, menarik untuk diulas. Sebab, hal itu sangat mengganggunya.

Shida memang memiliki pesona tersendiri yang membuat banyak pria jatuh hati. Sayangnya, tidak banyak diketahui bagaimana hubungan asmara tandem Nami Matsuyama ini.

Kenta Nishimoto dan Chiharu Shida

Akibat ketidaktahuan ini, gosip burung pun sering beredar bilamana Shida kedapatan melakukan hal tak biasa dengan lawan jenis. Salah satunya terjadi pada 2023 saat mengikuti Hong Kong Open.

Pada mulanya, Shida mengikuti ajang BWF Super 500 itu seperti biasa. Namun, sehari jelang final tunggal putra, penggemar dihebohkan setelah potretnya sedang makan berdua Nishimoto beredar di media sosial.

Berbagai spekulasi pun mulai beredar. Banyak yang menyebut jika Nishimoto adalah pasangan Shida. Potret saat keduanya makan bersama itu juga merupakan bagian dari kencan mereka.

Mengetahui hal tersebut, Shida dengan cepat mencoba mengklarifikasi apa yang terjadi. Ganda putri peringkat empat dunia itu kemudian mengunggah sebuah Instagram story yang menjelaskan peristiwa tersebut hanya sebatas sarapan bersama dan tidak lebih.

Halaman:
1 2
