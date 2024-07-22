Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Ungkap Kelebihan Marc Marquez, Pol Espargaro: Dia Berani Ambil Risiko Lebih dari Pembalap Lain

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 22 Juli 2024 |12:39 WIB
Ungkap Kelebihan Marc Marquez, Pol Espargaro: Dia Berani Ambil Risiko Lebih dari Pembalap Lain
Pol Espargaro pernah menjadi tandem Marc Marquez di Repsol Honda pada musim 2021 dan 2022 (Foto: Reuters)
MANTAN pembalap MotoGP, Pol Espargaro mengungkapkan sisi unik dari Marc Marquez yang membuat The Baby Alien berbeda dari pembalap lain. Pol mengatakan mantan rekan satu timnya di Repsol Honda itu lebih berani mengambil risiko di lintasan.

Pol Espargaro membalap bersama Marc Marquez di Repsol Honda pada 2021 dan 2022. Selama menjadi rekan setim, Espargaro sering menilai The Baby Alien selalu memberikan yang terbaik.

 

Bahkan, menurut Espargaro, tak segan menganggap rekan satu timnya sebagai rival demi mencapai ambisinya. Namun begitu, ambisi Marquez justru sering berujung pada penderitaan seperti kecelakaan dan cedera.

 BACA JUGA:

Walaupun sudah tidak membalap, Espargaro sempat melihat Marquez menguji motor saat di tes pramusim. Pembalap asal Spanyol itu berpendapat, Marquez memang sering mengambil risiko lebih banyak dari pembalap lainnya.

“Kesimpulan yang menarik bagi saya adalah bahwa Marc memiliki penerimaan risiko yang jauh lebih besar dibandingkan kita semua. Dia mampu menghadapi dan menerima risiko yang mungkin tidak mau diterima oleh pembalap lain di grid,” ungkap Espargaro dikutip dari Motosan, Senin (22/7/2024).

