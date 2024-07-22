Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Ungkapan Kekecewaan Max Verstappen Usai Gagal Podium di F1 GP Hungaria 2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 22 Juli 2024 |11:35 WIB
Ungkapan Kekecewaan Max Verstappen Usai Gagal Podium di F1 GP Hungaria 2024
Max Verstappen kecewa usai hanya finis kelima di F1 GP Hungaria 2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

MAX Verstappen gagal meraih podium di F1 GP Hungaria 2024. Pembalap berjuluk The Dutch Devil itu mengaku sangat kesal dan menyalahkan strategi timnya yang keliru dalam balapan tersebut.

Max Verstappen harus puas mengakhiri balapan pada posisi kelima di F1 GP Hungaria 2024. Balapan tersebut berlangsung di Sirkuit Hungaroring, Budapest, Hungaria pada Minggu (21/7/2024) kemarin.

 

Dalam balapan itu, Verstappen yang memulai dari posisi ketiga sempat bersitegang dengan timnya. The Dutch Devil juga sempat menyenggol Lewis Hamilton (Mercedes AMG Petronas) sebelum mengakhir balapan di urutan kelima.

Penampilan agresif dari Verstappen dianggap kekanak-kanakkan oleh kepala teknisi balap Red Bull Racing, Gianpiero Lambiase. Tidak hanya itu, Verstappen juga banyak dikritik oleh para pakar setelah balapan selesai.

 BACA JUGA:

Verstappen mengaku ogah menanggapi berbagai kritik yang dialamatkan kepadanya. Tiga kali juara F1 GP itu kemudian mengungkapkan kekesalannya usai tidak mendapatkan podium di F1 GP Hungaria 2024.

“Saya hanya merasa kesal dengan hari ini," kata Verstappen dikutip dari Planet F1, Senin (22/7/2024).

Halaman:
1 2
