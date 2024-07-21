Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Mohammad Ahsan yang Tampak Terpukul Ketinggalan 17-0 dari Aaron Chia/Soh Wooi Yik di 16 Besar Denmark Open 2023

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 21 Juli 2024 |08:45 WIB
Kisah Mohammad Ahsan yang Tampak Terpukul Ketinggalan 17-0 dari Aaron Chia/Soh Wooi Yik di 16 Besar Denmark Open 2023
Ganda Putra Indonesia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan (Foto: PBSI)
A
A
A

KISAH Mohammad Ahsan yang tampak terpukul usai ketinggalan 17-0 dari ganda Malaysia, Aaron China/Soh Wooi Yik menarik untuk dibahas. Momen itu terjadi pada babak 16 besar Denmark Open 2023.

Tampil di Jyske Bank Arena, Odense, Denmark, Ahsan/Hendra memang kesulitan menghadapi Aaron/Soh. Terbukti laga yang berlangsung 41 menit itu dimainkan hingga rubber game.

 

Awalnya, Ahsan/Hendra berhasil main baik hingga merebut gim pertama dengan skor 21-16. Namun, petaka datang di gim kedua.

 BACA JUGA:

Permainan Aaron/Soh begitu luar biasa hingga membuat Ahsan/Hendra mati kutu. Bahkan pasangan asal Malaysia sempat membuat skor menjadi 17-0!

Momen tersebut terbilang sangat langka karena The Daddies memang jarang tertinggal poin sejauh itu. Dalam unggahan akun Tiktok @thejoyofnotworking, Ahsan/Hendra bahkan terlihat bengong saat tertinggal 17-0 dari Aaron/Soh.

