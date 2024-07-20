Sergio Perez Buka-bukaan soal Masa Depan di F1 2025, Tegaskan Masih Bertahan di Red Bull Racing

MILTON KEYNES – Sergio Perez buka-bukaan soal masa depan di F1 2025. Dia menegaskan masih bertahan di Red Bull Racing pada musim depan.

Sergio Perez tampil kurang baik dalam beberapa balapan terakhir. Performa pembalap asal Meksiko itu dipertanyakan karena tertinggal jauh dari rekan setimnya, Max Verstappen.

Perez kini berada di peringkat keenam klasemen sementara F1 GP 2024. Dia memgoleksi 118 poin, tertinggal 137 angka dari Verstappen yang berada di puncak klasemen.

Posisi ini membuat Perez dalam bahaya. Sebab, dalam klausul kontraknya, Perez akan didepak dari tim andai memiliki selisih 100 poin dengan Verstappen di pertengahan musim.

Sejurus dengan itu, Liam Lawson sedang melakukan tes dengan Red Bull Racing. Lalu, Yuki Tsunoda juga mengincar tempat di Red Bull Racing jika ada kekosongan dalam tim itu.

Mengenai klausul kontraknya, Perez menolak untuk berkomentar. Pembalap berusia 34 tahun itu menegaskan akan tetap bertahan di Red Bull Racing terlepas dari persyaratan dalam kontraknya.

"Tidak ada hubungannya dengan itu (kontrak). Jelas saya tidak bisa bicara soal kontrak saya,” ucap Perez, dinukil dari Crash, Sabtu (20/7/2024).