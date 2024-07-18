Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Optimis Tatap Olimpiade Paris 2024, Gregoria Mariska Diyakini sang Pelatih Bakal Tampil Baik

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 18 Juli 2024 |08:53 WIB
Optimis Tatap Olimpiade Paris 2024, Gregoria Mariska Diyakini sang Pelatih Bakal Tampil Baik
Gregoria Mariska Tunjung kala berlaga. (Foto: Humas PBSI)
A
A
A

CHAMBLY – Pelatih tunggal putri bulu tangkis Indonesia, Herli Djaenudin, tatap optimis kiprah Gregoria Mariska Tunjung di Olimpiade Paris 2024. Dia bahkan begitu yakin Gregoria bakal tampil baik.

Gregoria merupakan satu dari sembilan atlet bulu tangkis Indonesia di Olimpiade Paris 2024. Pebulu tangkis berusia 24 tahun itu akan menjalani penampilan keduanya di Olimpiade.

Gregoria Mariska Tunjung

Pada penampilan pertamanya, Gregoria hanya mampu mencapai babak 16 besar Olimpiade Tokyo 2020. Tunggal putri ranking sembilan dunia itu dikalahkan wakil Thailand, Ratchanok Intanon.

Namun kini, Herli menegaskan Gregoria akan lebih siap pada Olimpiade keduanya ini. Herli mengatakan, pebulu tangkis asal Wonogiri itu saat ini sudah naik level dan berada dalam kondisi yang bugar.

"Dari hari pertama sampai hari ketiga latihan di Chambly, perkembangan Gregoria sangat baik. Kondisi juga bagus," kata Herli dikutip dari rilis resmi PBSI, Kamis (18/7/2024).

Halaman:
1 2
