Pandangan Francesco Bagnaia soal Keputusan Ducati Datangkan Marc Marquez

DUCATI Lenovo resmi akan merekrut Marc Marquez pada MotoGP 2025. Francesco Bagnaia sebagai salah satu pembalap tim pabrikan Ducati mengungkapkan alasan mengapa kesepakatan itu bisa terjadi.

Ducati Lenovo 'menarik' Marquez di tim satelit Gresini Ducati mulai musim depan. Dengan demikian, Ducati Lenovo akan memiliki dua pembalap yang dianggap memiliki ambisi juara yang sama pada MotoGP 2025.

Diketahui, Bagnaia berhasil memenangkan dua gelar MotoGP. Sedangkan, The Baby Alien -julukan Marc Marquez- yang lebih berpengalanan diketahui sudah mengoleksi enam gelar MotoGP.

Bagnaia mengungkapkan penyebab kesepakatan antara Ducati Lenovo dan Marquez bisa terjadi. Menurut pengamatannya, Ducati sedang ambisius untuk menambah gelar lebih banyak lagi.

"Karena Anda selalu menginginkan lebih maksimal. Dan, saat ini, pepatah tersebut mengarahkan Anda untuk memiliki dua pembalap di tim yang sama yang berjuang untuk tujuan yang sama," kata Bagnaia dikutip dari Motosan, Rabu (17/7/2024).

Di sisi lain, Bagnaia juga memberikan pandangannya soal penyebab Jorge Martin hengkang ke Aprilia Racing. Ia tak tahu penyebab pastinya, namun Pecco -sapaan akrab Francesco Bagnaia- meyakini Martin akan sukses bersama Aprilia Racing.