Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Terancam Jadi Pengangguran Musim Depan, Jack Miller Ogah Ambil Tawaran Test Rider

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 17 Juli 2024 |00:35 WIB
Terancam Jadi Pengangguran Musim Depan, Jack Miller <i>Ogah</i> Ambil Tawaran <i>Test Rider</i>
Jack Miller enggan menjadi test rider meski terancam menganggur (Foto: Instagram/@jackmilleraus)
A
A
A

JACK Miller terancam jadi pengangguran di MotoGP 2025. Namun, pembalap tim Red Bull KTM itu masih enggan turun kasta menjadi test rider untuk pabrikan mana pun.

Seperti diketahui, posisi Miller di tim pabrikan KTM harus digantikan oleh Pedro Acosta. Tak ayal jika KTM melakukan itu, karena Acosta menujukan performa terbaiknya sejauh ini bersama tim satelit Red Bull GASGAS Tech3.

Jack Miller (Red Bull KTM) melaju di Sirkuit Silverstone untuk MotoGP Inggris 2023 (Foto: Twitter/@jackmilleraus)

Untuk kursi di KTM pada MotoGP 2025 sudah terisi semua. Red Bull KTM diisi oleh Brad Binder dan Acosta. Sementara KTM Tech3 dihuni Enea Bastianini dan Maverick Vinales.

Miller masih dibuat sibuk mencari tim baru untuk MotoGP 2025. Pembalap asal Australia itu mengungkapkan belum berminat untuk menurunkan statusnya menjadi pembalap penguji.

“Untuk saat ini, saya bahkan tidak bisa menempatkan diri saya di ranah itu karena saya tidak menganggap diri saya sebagai test rider,” ujar Miller, dilansir dari Crash, Rabu (17/7/2024).

Eks rider Ducati Lenovo ini mengungkapkan masih memiliki hasrat yang tinggi untuk bersaing dengan rider lain di musim depan. Oleh karena itu, Miller mengesampingkan untuk menjadi pembalap penguji kendati peluangnya boleh dibilang cukup besar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement