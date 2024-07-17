Terancam Jadi Pengangguran Musim Depan, Jack Miller Ogah Ambil Tawaran Test Rider

JACK Miller terancam jadi pengangguran di MotoGP 2025. Namun, pembalap tim Red Bull KTM itu masih enggan turun kasta menjadi test rider untuk pabrikan mana pun.

Seperti diketahui, posisi Miller di tim pabrikan KTM harus digantikan oleh Pedro Acosta. Tak ayal jika KTM melakukan itu, karena Acosta menujukan performa terbaiknya sejauh ini bersama tim satelit Red Bull GASGAS Tech3.

Untuk kursi di KTM pada MotoGP 2025 sudah terisi semua. Red Bull KTM diisi oleh Brad Binder dan Acosta. Sementara KTM Tech3 dihuni Enea Bastianini dan Maverick Vinales.

Miller masih dibuat sibuk mencari tim baru untuk MotoGP 2025. Pembalap asal Australia itu mengungkapkan belum berminat untuk menurunkan statusnya menjadi pembalap penguji.

“Untuk saat ini, saya bahkan tidak bisa menempatkan diri saya di ranah itu karena saya tidak menganggap diri saya sebagai test rider,” ujar Miller, dilansir dari Crash, Rabu (17/7/2024).

Eks rider Ducati Lenovo ini mengungkapkan masih memiliki hasrat yang tinggi untuk bersaing dengan rider lain di musim depan. Oleh karena itu, Miller mengesampingkan untuk menjadi pembalap penguji kendati peluangnya boleh dibilang cukup besar.