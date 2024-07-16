Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Pengamat Nilai Kiprah Francesco Bagnaia, Jorge Martin, dan Marc Marquez di Paruh Musim MotoGP 2024, Siapa Tertinggi?

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 16 Juli 2024 |00:22 WIB
Pengamat Nilai Kiprah Francesco Bagnaia, Jorge Martin, dan Marc Marquez di Paruh Musim MotoGP 2024, Siapa Tertinggi?
Pengamat MotoGP memberi penilaian atas kinerja Jorge Martin (kiri), Francesco Bagnaia (tengah), dan Marc Marquez (kanan) di paruh musim 2024 (Foto: Reuters/Bruna Casas)
A
A
A

PENGAMAT MotoGP, Carlo Pernat, memberi penilaian atas kiprah Francesco Bagnaia, Jorge Martin, dan Marc Marquez, di paruh musim MotoGP 2024. Siapa tertinggi?

Bagnaia, Martin, dan Marquez merupakan tiga pembalap teratas di klasemen sementara MotoGP 2024. Pecco -julukan Francesco Bagnaia- unggul dengan perolehan 222 poin dari enam kemenangan di paruh pertama MotoGP 2024.

Francesco Bagnaia vs Jorge Martin di MotoGP Jerman 2024 (Foto: Reuters/Matthias Rietschel)

Pembalap asal Italia itu unggul 10 angka dari Martin (212 poin) dan 56 angka dari Marquez (166 poin). Hal ini membuat Pecco berpeluang besar mempertahankan takhtanya di MotoGP.

Namun begitu, Pernat mengatakan Bagnaia dan Martin sejatinya merupakan dua pembalap yang selevel. Ia berpendapat, dua pembalap itu mampu memaksimalkan performa Ducati Desmosedici.

“Mereka berdua pantas mendapatkan skor tertinggi: Pecco Bagnaia dan Jorge Martín. Mereka melakukan sesuatu yang luar biasa dan mereka sempurna dengan Desmosedici,” kata Pernat dilansir dari Motosan, Selasa (16/7/2024).

Lebih lanjut, pria asal Italia itu juga memberikan penilaiannya untuk pembalap debutan Gresini Racing, Marc Marquez. Menurutnya, The Baby Alien cepat beradaptasi dengan tim barunya dan layak diberikan nilai tinggi.

Halaman:
1 2
