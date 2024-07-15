Dikontrak Dua Tahun di Tim Pabrikan Ducati, Marc Marquez: Saya Ingin Lebih

Marc Marquez berharap bisa lebih lama bersaing di kelas utama MotoGP (Foto: Reuters)

MARC Marquez mendapat kontrak dua tahun bersama tim pabrikan Ducati. The Baby Alien yang belum kepikiran pensiun berharap dirinya bisa bertahan lebih lama bersaing di MotoGP.

Seperti diketahui, Marc Marquez kembali kompetitif setelah meninggalkan Repsol Honda pada akhir musim 2023. Pembalap berusia 31 tahun itu kini membalap di bawah naungan Gresini Ducati.

Di tim satelit Ducati, Marquez berhasil meraih empat podium dan bertengger di posisi ketiga klasemen sementara MotoGP 2024. Pembalap berjuluk The Baby Alien itupun direkrut oleh tim pabrikan Ducati Lenovo.

Marquez mendapatkan kontrak selama dua tahun, tepatnya pada MotoGP 2025 dan 2026. Dia akan bertandem dengan pembalap kawakan asal Italia, Francesco Bagnaia.

Itu artinya, Marquez masih akan membalap hingga berusia 34 tahun jika memenuhi kontrak selama dua tahun. Marquez juga akan menjalani musim ke-14 berkarier di MotoGP.

Namun demikian, Marquez mengisyaratkan kontrak dua tahun itu bukan merupakan kontrak terakhirnya. Pembalap asal Spanyol itu belum mau membicarakan soal pensiun.