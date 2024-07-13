Rapat dengan Honda Usai MotoGP Jerman 2024, Joan Mir Ngeluh Motornya Banyak Masalah!

Joan Mir mengeluhkan ke HRC motornya banyak masalah usai MotoGP Jerman 2024 (Foto: Honda Racing Corporation)

JOAN Mir menggelar rapat dengan Honda Racing Corporation (HRC) usai MotoGP Jerman 2024 pekan lalu. Ia memaparkan banyak masalah yang dihadapi dengan motor Honda RC213V.

Mir lagi-lagi mendapatkan hasil negatif dalam balapan di MotoGP Jerman 2024. Pembalap asal Spanyol itu hanya mampu finis posisi ke-18 dalam balapan yang berlangsung di Sirkuit Sachsenring, Hohenstein-Ernstthal, Minggu 7 Juli malam WIB.

Alhasil, Mir gagal mendapatkan poin seperti pada seri balapan sebelumnya di Belanda. Usai balapan, pembalap berusia 26 tahun itu langsung memanggil semua kru tim Repsol Honda.

Pada pertemuan darurat ini, Mir meminta HRC mengklarifikasi berbagai masalah yang melanda motor RC213V. Masalah ini membuatnya sangat menderita dalam sesi balapan sprint di Jerman.

“Saya mengadakan pertemuan karena saya diganggu oleh berbagai masalah dan tidak bisa mengeluarkan (kemampuan) motornya,” ungkap Mir dilansir dari Speedweek, Sabtu (13/7/2024).