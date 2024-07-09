29 Atlet Berjuang di Olimpiade Paris 2024, Menpora Dito Ariotedjo Optimis Indonesia Bakal Bersinar

JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Republik Indonesia (RI), Dito Ariotedjo, percaya Indonesia bisa menciptakan sejarah di Olimpiade Paris 2024. Sebab Indonesia akan mengirimkan 29 atlet yang siap bersaing merebut medali di turnamen olahraga multievent terbesar di dunia tersebut.

Menpora Dito yakin akan hal itu karena 29 atlet yang lolos ke Olimpiade Paris 2024 merupakan jumlah terbanyak selama 20 tahun terakhir. Diketahui, Indonesia terakhir kali meloloskan atlet dengan jumlah banyak pada Olimpiade 2004, yakni sebanyak 38 atlet.

“Alhamdulillah untuk Olimpiade 2024 Paris jumlah atlet kita 29 orang. Ini bisa dikatakan terbanyak untuk 15-20 tahun kebelakang,” kata Menpora Dito dalam keterangannya, dikutip Selasa (9/7/2024).

Karena itu, Menpora Dito cukup yakin Indonesia bisa mengukir sejarah di Olimpiade Paris 2024. Sebab dengan banyak atlet yang lolos, ada potensi tim Merah Putih meraih capaian medali melebihi edisi sebelumnya.

“Ditambah lagi kita banyak sekali cabang olahraga yang pertama kalinya di Olimpiade kita loloskan atletnya. Jadi, insya Allah ini nantinya hasilnya juga bisa mengukir sejarah, mohon dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia,” tutur Menpora Dito.