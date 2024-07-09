Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kisah Ryan Garcia, Petinju Kontroversi Amerika Serikat yang Nyaris Gila Usai Gabung Sekte Sesat Bohemian Grove

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 09 Juli 2024 |12:14 WIB
Kisah Ryan Garcia, Petinju Kontroversi Amerika Serikat yang Nyaris Gila Usai Gabung Sekte Sesat Bohemian Grove
Ryan Garcia, petinju kontroversial AS, mengaku pernah diculik anggota sekte sesat (Foto: Instagram/@kingryan)
A
A
A

KISAH Ryan Garcia, petinju kontroversi Amerika Serikat yang nyaris gila usai gabung sekte sesat Bohemian Grave, menarik untuk diulas. Sebab, namanya kini tengah terseret kontroversi.

Terbaru, Garcia membuat sebuah unggahan tidak suka orang berkulit hitam. Ia juga mengaku sebagai anggota KKK, kelompok terlarang yang memperjuangkan supremasi kulit putih.

Ryan Garcia

Akibat tindakan rasis dan Islamophobia-nya ini, pria berusia 25 tahun itu sampai harus dipecat oleh World Boxing Council (WBC) sebagai petinju profesional. Namun, ia juga sempat bikin heboh pada Maret 2024.

Garcia bikin heboh dunia karena pengakuannya tentang sekte sesat, Bohemian Grove. Dalam pengakuannya, petinju asal California itu mengklaim diculik sekte tersebut dan dibawa ke tengah hutan.

"Mereka (Bohemian Grove) membawaku ke hutan sialan itu dan mengikatku. Aku tidak bercanda. Aku punya buktinya," kata Garcia dikutip dari Sportskeeda, Selasa (9/7/2024).

Lebih lanjut, petinju berjuluk KingRyan itu juga mengaku sempat diperlihatkan berbagai ritual yang dilakukan oleh sekte sesat tersebut. Salah satu yang paling membuatnya tercengang adalah para anggota Bohemian Grove yang suka memperkosa anak kecil.

"Bohemian Grove itu nyata. Mereka mengikatku, dan mereka membuatku berjaga-jaga. Ya, saya benar-benar kehilangan akal. Mereka memperkosa anak-anak kecil,” tegas Garcia.

Akibat pengakuannya itu, Garcia sempat dianggap gila oleh banyak orang. Terlebih, pengakuan itu dibuat saat sedang dalam masa persiapan sebelum duelnya menghadapi Devin Haney.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/43/3175962/garuda_fight_championship_akan_membawa_combat_sports_ke_level_yang_lebih_tinggi-kH73_large.jpeg
Garuda Fight Championship Angkat Combat Sports ke Level Lebih Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/43/3169956/terence_crawford-EUvu_large.jpg
Terence Crawford Cetak Sejarah, Kalahkan Canelo Alvarez dan Jadi Juara Sejati Tiga Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/43/3167864/mike_tyson_akan_menantang_floyd_mayweather_jr_bertarung_pada_2026_miketyson-60pf_large.jpg
Resmi Bertarung, Mike Tyson Pukul KO Floyd Mayweather Jr?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/43/3156877/berapa_bayaran_petinju_manny_pacquiao_sekali_tanding-7p6U_large.jpg
Berapa Bayaran Petinju Manny Pacquaio Sekali Tanding? Ternyata Jumlahnya Fantastis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/43/3156684/manny_pacquiao_vs_mario_barrios-Dpdj_large.jpg
Manny Pacquiao Gagal Jadi Juara Dunia di Usia 46 Tahun Usai Imbang Lawan Mario Barrios
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/43/3150125/daud_yordan_vs_geisler_ap-7dLQ_large.jpg
Tinju PFM Cup I 2025 Resmi Digelar, Dibuka dengan Duel Sengit Daud Yordan vs Geisler Ap!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement