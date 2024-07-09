Kisah Ryan Garcia, Petinju Kontroversi Amerika Serikat yang Nyaris Gila Usai Gabung Sekte Sesat Bohemian Grove

Ryan Garcia, petinju kontroversial AS, mengaku pernah diculik anggota sekte sesat (Foto: Instagram/@kingryan)

KISAH Ryan Garcia, petinju kontroversi Amerika Serikat yang nyaris gila usai gabung sekte sesat Bohemian Grave, menarik untuk diulas. Sebab, namanya kini tengah terseret kontroversi.

Terbaru, Garcia membuat sebuah unggahan tidak suka orang berkulit hitam. Ia juga mengaku sebagai anggota KKK, kelompok terlarang yang memperjuangkan supremasi kulit putih.

Akibat tindakan rasis dan Islamophobia-nya ini, pria berusia 25 tahun itu sampai harus dipecat oleh World Boxing Council (WBC) sebagai petinju profesional. Namun, ia juga sempat bikin heboh pada Maret 2024.

Garcia bikin heboh dunia karena pengakuannya tentang sekte sesat, Bohemian Grove. Dalam pengakuannya, petinju asal California itu mengklaim diculik sekte tersebut dan dibawa ke tengah hutan.

"Mereka (Bohemian Grove) membawaku ke hutan sialan itu dan mengikatku. Aku tidak bercanda. Aku punya buktinya," kata Garcia dikutip dari Sportskeeda, Selasa (9/7/2024).

Lebih lanjut, petinju berjuluk KingRyan itu juga mengaku sempat diperlihatkan berbagai ritual yang dilakukan oleh sekte sesat tersebut. Salah satu yang paling membuatnya tercengang adalah para anggota Bohemian Grove yang suka memperkosa anak kecil.

"Bohemian Grove itu nyata. Mereka mengikatku, dan mereka membuatku berjaga-jaga. Ya, saya benar-benar kehilangan akal. Mereka memperkosa anak-anak kecil,” tegas Garcia.

Akibat pengakuannya itu, Garcia sempat dianggap gila oleh banyak orang. Terlebih, pengakuan itu dibuat saat sedang dalam masa persiapan sebelum duelnya menghadapi Devin Haney.