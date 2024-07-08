Lifter Indonesia Eko Yuli Irawan Bicara Kelanjutan Karier Usai Olimpiade Paris 2024

LIFTER Indonesia, Eko Yuli Irawan, belum membicarakan masa depan kariernya usai Olimpiade Paris 2024. Namun, dia tak menutup kemungkinan bahwa Paris 2024 bisa menjadi Olimpiade terakhir dalam kariernya.

Eko merupakan salah satu atlet paling senior di Kontingen Indonesia yang mentas di Paris 2024. Ini akan menjadi kali kelima dirinya mentas di Olimpiade setelah Beijing 2008, London 2012, Rio 2016 dan Tokyo 2020.

Selama kurun waktu tersebut, Eko berhasil meraih dua medali perak dan dua medali perunggu. Hebatnya lagi, prestasi tersebut dicatatkan dalam tiga kelas yang berbeda yakni 54kg, 62kg dan 61kg.

Di usianya yang sudah menginjak 34 tahun, Eko pun dicecar pertanyaan soal apakah Paris 2024 ini bakal menjadi Olimpiade terakhir dalam kariernya? Dia pun membuka semua peluang yang ada, tetapi tak memungkiri bahwa dirinya mungkin akan pensiun jika sudah tak mampu bersaing lagi setelah Olimpiade tahun ini.

“Untuk saat ini saya masih fokus di Olimpiade ini dulu. Untuk kedepan kita belum tahu lagi,” kata Eko Yuli kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, saat ditemui di Jakarta, pada Jumat, 5 Juli 2024.

“Tapi kalau memang masih bisa bersaing saya lanjut, kalau memang enggak, ya mungkin stop,” tambahnya.