HOME SPORTS NETTING

Indonesia Loloskan 2 Wakil ke Semifinal Badminton Asia Junior Championships 2024

Bagas Abdiel , Jurnalis-Sabtu, 06 Juli 2024 |15:33 WIB
Indonesia Loloskan 2 Wakil ke Semifinal Badminton Asia Junior Championships 2024
Richie Duta Ricardo jadi salah satu wakil Indonesia di Semifinal BAJC 2024 (Foto: Bagas Abdiel/MPI)
A
A
A

DUA wakil Indonesia melaju ke semifinal Badminton Asia Junior Championships 2024 yang berlangsung di GOR Amongrogo, Yogyakarta, Sabtu (6/7/2024). Kedua wakil tersebut datang dari sektor ganda campuran dan tunggal putra.

Pasangan ganda campuran Darren Aurelius/Bernadine Anindya Wardana menjadi wakil pertama yang lolos ke semifinal. Mereka memenangi perang saudara di perempatfinal dengan menumbangkan Taufik Aderya/Clairine Yustin Mulia.

 

Duel Darren/Bernadine kontra Taufik/Clairine pun berjalan sangat sengit. Lewat pertarungan tiga gim, pasangan unggulan lima itu akhirnya memenangi laga dengan skor 21-13, 14-21, dan 21-14.

"Hari ini kita bermain dengan baik, kita bermain enjoy, main dengan bagus. Sejak gim pertama hingga ketiga kita selalu konsisten buat jaga komunikasi kita. Itu kunci kemenangan kita hari ini," ucap Darren usai laga.

Kesuksesan Darren/Bernadine diikuti tunggal putra Richie Duta Richardo. Pemain berusia 16 tahun itu berhasil menaklukkan unggulan ke-11 asal Korea Selatan, Lee Sun Jin dalam dua gim langsung dengan skor 21-19 dan 21-19.

"Senang karena perdana main di BAJC bisa masuk semifinal. Hari ini mainnya lebih enak karena sudah in duluan. Saya juga main lepas, enggak mikirin menang kalah, tampil all out dan beri yang terbaik aja," sambung Richie.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
