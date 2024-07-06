Badminton Asia Junior Championships 2024: Perang Saudara Tercipta di Perempatfinal, Ganda Campuran Indonesia Pastikan 1 Wakil di Semifinal

YOGYAKARTA – Tim ganda campuran Indonesia telah memastikan satu tiket ke semifinal Badminton Asia Junior Championships 2024. Hal ini dipastikan setelah dua pasangan ganda campuran tuan rumah akan saling bertemu di perempatfinal.

Kedua pasangan tersebut adalah Taufik Aderya/Clairine Yustin Mulia dan Darren Aurelius/Bernadine Anindya Wardana. Mereka sama-sama sukses melangkah ke perempatfinal usai memenangi laga 16 besar di GOR Amongrogo, Yogyakarta, Jumat 5 Juli 2024.

Taufik/Clairine menjadi pasangan ganda campuran pertama yang lolos ke perempatfinal. Mereka membuat kejutan dengan menumbangkan unggulan kedua, Pannawat Jamtubtim/Naphachanok Utsanon dari Thailand dengan skor 21-18 dan 21-6.

Hasil apik itu disusul Darren/Bernadine dengan menaklukkan wakil China, Xiao Gao Bo/Liu Jia Yue. Mereka menang lewat pertarungan tiga gim dengan skor 17-21, 21-19, dan 21-11.

Kemenangan mereka membuat Taufik/Clairine dan Darren/Bernadine akan saling bertemu di perempatfinal. Dengan begitu, tim tuan rumah sudah memastikan satu tiket di babak semifinal dari sektor ganda campuran.

Pencapaian ini pun disambut baik oleh Darren/Bernadine yang memastikan Indonesia akan memiliki satu wakil di semifinal. Namun, mereka tidak ingin cepat puas begitu saja.