HOME SPORTS MOTOGP

Ogah Muluk-Muluk, Fabio Quartararo Tidak Berharap Banyak di MotoGP Jerman 2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |03:18 WIB
Ogah Muluk-Muluk, Fabio Quartararo Tidak Berharap Banyak di MotoGP Jerman 2024
Fabio Quartararo kala mentas di MotoGP. (Foto: Instagram/@fabioquartararo20)
A
A
A

HOHENSTEIN-ERNSTTHAL – Pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, ogah muluk-muluk dalam mentas di MotoGP Jerman 2024. Rider berjuluk El Diablo itu hanya berharap timnya bisa mendapatkan data yang positif dari seri balapan sebelumnya guna meraih hasil apik di MotoGP Jerman 2024.

Sebagaimana diketahui, seri balapan MotoGP 2024 Jerman rencananya akan dimulai pada 5-7 Juli mendatang. Adapun balapan tersebut bakal digelar di Sirkuit Sachsenring, Hohenstein-Ernstthal, Jerman.

Fabio Quartararo

Quartararo datang dengan modal yang kurang apik. Pasalnya, pembalap asal Prancis itu dapat hasil bobrok di seri balapan MotoGP Belanda 2024 akhir pekan lalu. El Diablo harus puas finis di posisi 12 pada seri balapan tersebut.

“GP Belanda sangat sulit. Saya memperkirakan balapan akan berjalan lebih baik, terutama di awal,” kata Quartararo, dilansir dari situs Monster Energy Yamaha, Kamis (4/7/2024).

“Mudah-mudahan kami dapat menemukan beberapa hal positif dalam data ini dan melakukan perbaikan untuk akhir pekan,” ungkapnya.

El Diablo juga mengakui Sirkuit Sachsenring bukanlah sirkuit terbaik Yamaha. Namun begitu, Quartararo akan mencoba untuk bisa mendapatkan hasil positif di MotoGP Jerman 2024.

Halaman:
1 2
