Meski Kuasai F1 2024, Max Verstappen Ungkap Ada Kelebihan McLaren yang Tak Dimiliki Red Bull Racing

SPIELBERG – Pembalap Tim Red Bull Racing, Max Verstappen bisa dikatakan tengah mendominasi Formula One (F1) 2024. Namun, ia kini tengah khawatir sebab ada kelebihan McLaren yang tak dimiliki Red Bull Racing, yang berarti itu menjadi kelemahan mobil timnya.

Pembalap McLaren, Lando Norris, telah terbukti menjadi rival tersengit yang dimiliki Verstappen dalam beberapa balapan terakhir F1 2024. Bisa dibilang hanya dirinya yang bisa mengimbangi mobil Red Bull milik sang juara bertahan untuk memperebutkan kemenangan.

Saat ini, McLaren berada dalam posisi ketiga klasemen konstruktor. Akan tetapi, mereka menungguli Red Bull Racing, yang duduk di puncak klasemen, dalam enam seri terakhir.

Alhasil, selisih poin yang terbentang di antara kedua tim tersebut kini terpangkas. McLaren sekarang terpaut 87 poin saja dari sebelumnya 115 poin setelah GP Miami 2024 di mana Norris menyabet kemenangan.

Pada balapan akhir pekan lalu di GP Austria 2024, Norris pun menjadi momok menakutkan bagi bintang asal Belanda itu karena terus berusaha menyalipnya di sepanjang balapan. Namun sayang, pembalap berpaspor Inggris tersebut pada akhirnya gagal finis setelah bertabrakan dengan Verstappen saat berusaha menyalipnya.

Verstappen pun mengakui bahwa McLaren merupakan tim yang sangat konsisten dengan penampilan solidnya hampir di semua trek saat ini. Juara dunia tiga kali itu pun menilai sang rival bisa mengalami peningkatan karena sangat apik dalam urusan manajemen ban.