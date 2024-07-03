Termasuk FIBA World Cup U-19 2027, Perbasi Ingin Indonesia Jadi Tuan Rumah Piala Dunia Basket hingga 2030

Perbasi ingin Indonesia menjadi venue dari sejumlah turnamen Piala Dunia Basket kelompok umur. (Foto: Cikal Bintang/MPI)

JAKARTA - Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (PP Perbasi) berniat menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah sejumlah turnamen Piala Dunia Basket kelompor umur hingga 2030 mendatang. Paling dekat, Perbasi berharap ajang FIBA World Cup U-19 2027 bisa berlangsung di Indonesia.

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PP Perbasi, Nirmala Dewi, dalam konferensi pers yang dilangsungkan di Kantor Perbasi, Senayan, Jakarta, Selasa (2/7/2024). Dia mengatakan bahwa pihaknya sudah berkomunikasi baik dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) maupun FIBA.

Ajang terdekat yang sudah diajukan agar bisa digelar di Indonesia ialah FIBA World Cup U-19 2027 mendatang. Nirmala percaya diri FIBA akan menyetujui proposal dari Perbasi agar nantinya gelaran dunia itu bisa dilangsungkan di Tanah Air.

"Kami mengajukan ke FIBA atas izin dari Kemenpora karena sudah bertemu Menpora saat itu bersama FIBA. Pada prinsipnya disetujui karena kita pernah menyelenggarakan FIBA World Cup 2023 dan sangat sukses sekali," jelas Nirmala di kantor PP Perbasi, Senayan, Jakarta, Rabu (3/7/2024).

Nirmala mengungkapkan bahwa tak hanya untuk FIBA World Cup U-19 2027, Perbasi juga mengajukan beberapa ajang hingga 2030 mendatang agar bisa digelar di Indonesia.

"Pengajuannya sudah dilakukan (untuk) 2027, 2029, dan 2030 semua sudah Perbasi ajukan ke FIBA. Ada beberapa event yang kami ajukan, semuanya kelompok umur," ucap Nirmala.

"Levelnya dunia semua. Sekitar 3-4 event. Kejuaraan dunia saja biar anak-anak dapat lawan tanding dan pengalaman juga baik, tetaapi kita tidak kejar pengalaman aja, juga mengejar prestasi," tambahnya.