Gregoria Mariska Desak BWF Revisi Aturan Usai Zhang Zhi Jie Meninggal Dunia

GREGORIA Mariska Tunjung mendesak BWF merevisi aturan usai Zhang Zhi Jie meninggal dunia ketika tampil di Badminton Asia Junior Championships 2024 (BAJC 2024). Ia merasa sedih dengan kabar tersebut.

Zhi Jie wafat usai kolaps di tengah pertandingan BAJC 2024 di GOR Amongrogo, DI Yogyakarta, Minggu 30 Juni 2024 malam WIB. Pebulu tangkis China itu sempat dibawa ke rumah sakit tetapi nyawanya tak tertolong.

Kepergian Zhi Jie membuat komunitas bulu tangkis berduka. Kritik lantas bermunculan ke arah BWF yang dinilai harus merevisi aturan yang terlalu kaku, termasuk Gregoria.

Perempuan asal Jawa Tengah itu menyebut aturan yang ada harus diubah jika situasi serupa terulang di masa depan. Sebab, penanganan secepat mungkin adalah hal yang krusial.

BACA JUGA: Dokter Tirta Menduga Meninggalnya Pebulutangkis Zhang Zhi Jie Akibat Gangguan Irama Jantung

“Diharuskan penanganan yang lebih baik-cepat dalam kasus ini, regulasi yang sudah ada harus diubah dan dibuat adil untuk atlet,” cuit Gregoria lewat akun X pribadinya @geugouia, Senin (1/7/2024).

Jorji -sapaan akrabnya- sadar BWF menerapkan regulasi itu karena ada beberapa atlet yang nakal. Namun, dalam situasi darurat seperti ini, seharusnya pertolongan segera diberikan.