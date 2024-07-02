Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Ducati Terus-terusan Kuasai Podium MotoGP 2024, Dani Pedrosa: Mereka Sudah di Level yang Berbeda

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |00:00 WIB
Ducati Terus-terusan Kuasai Podium MotoGP 2024, Dani Pedrosa: Mereka Sudah di Level yang Berbeda
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia. (Foto: Reuters)
ASSEN – Pembalap tes Red Bull KTM, Dani Pedrosa mengakui Ducati kini sudah berada di level yang berbeda usai menguasai seluruh podium MotoGP Belanda 2024. Pasalnya selain di seri Belanda, Ducati sudah mendominasi sejak GP Spanyol.

Itu berarti total sudah lima balapan terakhir (termasuk MotoGP Belanda 2024) Ducati mendominasi posisi podium di setiap serinya. Padahal di seri pertama hingga ketiga, KTM dan Aprilia saling bergantian menganggu dominasi Ducati, namun kini hal tersebut sudah sulit terulang.

Tidak heran ada tiga tim Ducati yang bertengger di posisi tiga besar pada klasemen sementara tim MotoGP 2024. Ketiga tim itu adalah Ducati Lenovo, Pramac Ducati, dan Gresini Racing.

Sebagai test rider KTM, Pedrosa jelas berusaha keras untuk membuat motor timnya bisa bersaing menyaingi Ducati. Namun, tak dapat dipungkiri RC16 kesulitan melawan kekuatan kuda besi Desmosedici.

Francesco Bagnaia

Bahkan Pedrosa kini mengakui bahwa Ducati berada di level yang berbeda. Ducati berhasil memperlihatkan bahwa motor mereka adalah yang tertinggi (terbaik) di antara tim pabrikan lainnya.

"Saat ini, tiga pembalap yang berada di podium menunjukkan level tertinggi motornya, karena kita juga melihatnya di Mugello, dan akhir pekan di mana jelas kita telah melihat dominasi mutlak Ducati," kata Pedrosa, dilansir dari Motosan, Selasa (2/7/2024).

Halaman:
1 2
