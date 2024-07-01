PBSI Beberkan Kronologi dan Penyebab Kematian Pebulutangkis China Zhang Zhi Jie

YOGYAKARTA - Bulu tangkis dunia tengah berduka usai meninggal dunianya tunggal putra asal China, Zhang Zhi Jie. Terkait insiden itu, Kabid Humas dan Media PBSI, Broto Happy pun mengungkap kronologi serta penyebab utama wafatnya pemain kelahiran 2007 tersebut.

Zhang Zhi Jie secara mendadak terjatuh dalam pertandingan beregu melawan wakil Jepang, Kazuma Kawano di Badminton Asia Junior Championship (BAJC) 2024. Zhang sempat kejang-kejang di tengah lapangan GOR Amongrogo, Yogyakarta pada Minggu (30/6/2024).

Pebulu tangkis muda China itu kemudian dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit pada pukul 23.20 WIB. Broto Happy mengungkapkan kronologi lengkap sebelum Zhang menghembuskan napas terakhir.

Broto mengatakan, seluruh pihak yang terlibat sempat mengusahakan yang terbaik untuk Zhang. Namun, pebulu tangkis muda itu akhirnya dinyatakan wafat.

"Tim medis telah melakukan pemeriksaan dan pertolongan awal sesuai dengan prosedur. Namun korban mengalami penurunan kesadaran dan penafasan yang tidak adikuat, dan langsung Korban dibawa ke RSPAU Drs Hardjolukita, sesampainya di UGD, korban dilakukan asesmen, ditemukan tidak ada nadi dan tidak ada napas spontan. Sehingga Langsung dilakukan prosedur pertolongan medis dengan berupa pijat jantung luar dengan alat bantu napas selama 3 jam," ungkap Broto dalam konferensi pers virtual, Senin (1/7/2024).

"Korban tidak menunjukkan respons sirkulasi spontan dan mulai timbul tanda kematian sekunder. Tim medis menyatakan korban meninggal dunia pada pukul 20.50 kepada pihak ofisial tim dari China," lanjutnya.