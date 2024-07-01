Alasan Marc Marquez Sebut Enea Bastianini Sebabkan Penalti Tambahan Waktu di MotoGP Belanda 2024

ALASAN Marc Marquez sebut Enea Bastianini menyebabkan penalti tambahan waktu 16 detik di MotoGP Belanda 2024 terungkap. The Baby Alien untungnya menerima hukuman dari pengawas balapan tersebut.

Marquez dihukum usai balapan di Sirkuit TT Assen, Assen, Minggu 30 Juni 2024 malam WIB. Ia, yang sedianya finis di urutan empat, turun ke posisi 10.

Juara dunia MotoGP enam kali itu terbukti bersalah karena tekanan ban di motornya di bawah ketentuan yang disarankan oleh penyedia karet hitam tersebut yakni Michelin. Marquez tak bisa mengelak dan memilih menerima hukuman.

Sebetulnya, ia sudah sadar melaju dengan tekanan ban yang lebih rendah akan berbahaya. Itu mengapa Marquez sempat membuka jalan bagi Fabio Di Giannantonio untuk menyalipnya di putaran delapan untuk posisi tiga.

Hal tersebut dilakukan karena sulit baginya mengejar Francesco Bagnaia dan Jorge Martin di depan. Dengan mengikuti Di Giannantonio, ia berharap bannya menjadi lebih panas dan tekanan udara di dalamnya ikut naik, sehingga memenuhi ketentuan.

Namun, strategi itu berantakan gara-gara manuver Bastianini di putaran 21 pada tikungan pertama. Marquez terpaksa melebar agar tidak terjatuh. Celakanya, temperatur dan tekanan udara di bannya turun!