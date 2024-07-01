Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Alasan Marc Marquez Sebut Enea Bastianini Sebabkan Penalti Tambahan Waktu di MotoGP Belanda 2024

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 01 Juli 2024 |23:29 WIB
Alasan Marc Marquez Sebut Enea Bastianini Sebabkan Penalti Tambahan Waktu di MotoGP Belanda 2024
Marc Marquez mengungkap alasan menuding Enea Bastianini sebagai penyebab dirinya terkena hukuman (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
A
A
A

ALASAN Marc Marquez sebut Enea Bastianini menyebabkan penalti tambahan waktu 16 detik di MotoGP Belanda 2024 terungkap. The Baby Alien untungnya menerima hukuman dari pengawas balapan tersebut.

Marquez dihukum usai balapan di Sirkuit TT Assen, Assen, Minggu 30 Juni 2024 malam WIB. Ia, yang sedianya finis di urutan empat, turun ke posisi 10.

Marc Marquez melambaikan tangan usai MotoGP Belanda 2024 (Foto: Reuters/Piroschka van de Wouw)

Juara dunia MotoGP enam kali itu terbukti bersalah karena tekanan ban di motornya di bawah ketentuan yang disarankan oleh penyedia karet hitam tersebut yakni Michelin. Marquez tak bisa mengelak dan memilih menerima hukuman.

Sebetulnya, ia sudah sadar melaju dengan tekanan ban yang lebih rendah akan berbahaya. Itu mengapa Marquez sempat membuka jalan bagi Fabio Di Giannantonio untuk menyalipnya di putaran delapan untuk posisi tiga.

Hal tersebut dilakukan karena sulit baginya mengejar Francesco Bagnaia dan Jorge Martin di depan. Dengan mengikuti Di Giannantonio, ia berharap bannya menjadi lebih panas dan tekanan udara di dalamnya ikut naik, sehingga memenuhi ketentuan.

Namun, strategi itu berantakan gara-gara manuver Bastianini di putaran 21 pada tikungan pertama. Marquez terpaksa melebar agar tidak terjatuh. Celakanya, temperatur dan tekanan udara di bannya turun!

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement