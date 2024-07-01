Pengakuan Marc Marquez Sempat Coba Mengalah ke Jorge Martin tapi Ditolak Mentah-Mentah oleh Tim Ducati

PEMBALAP Tim Gresini Racing, Marc Marquez mengaku sempat mencoba mengalah kepada Jorge Martin terkait tempat di tim pabrikan Ducati. Namun, nyatanya pihak Ducati yang menolak mentah-mentah keinginan Marquez tersebut karena mereka justru lebih tertarik kepada The Baby Alien ketimbang Martin untuk MotoGP 2025.

Seperti yang diketahui, Ducati Lenovo sudah menentukan Marquez menjadi rekan baru Francesco Bagnaia di MotoGP 2025. Tim pabrikan asal Italia itu tak memiliki Jorge Martin yang sejatinya tampil luar biasa bersama Pramac Ducati dalam beberapa musim terakhir, terutama di MotoGP 2023.

Kendati demikian, Ducati justru tak menarik Martin yang sudah lama membela tim satelit mereka tersebut. Ducati lebih tertarik dengan Marquez yang mampu langsung menaklukkan motor Desmosedici di tahun perdananya bersama Ducati.

Padahal, Marquez sudah mencoba mengalah demi Martin. Rider berjuluk The Baby Alien itu awalnya berniat tetap di Gresini Ducati asalkan diberikan motor terbaru, yakni GP25 di MotoGP 2025 mendatang.

Harapan Marquez hanyalah mendapatkan motor yang sama seperti tim pabrikan. Namun, Ducati justru mau Marquez langsung bergabung dengan tim pabrikan mereka dan berduet dengan Bagnaia.

Keputusan Ducati itu lantas Tak hanya mengorbankan Martin, tapi juga Enea Bastianini. Sebab Bastianini harus terdepak dari kursi tim pabrikan Ducati demi membuat Marquez bergabung di MotoGP 2025 mendatang.