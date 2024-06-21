Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Performa Motor Honda Tak Kunjung Meningkat di MotoGP 2024, Ini Kata Luca Marini

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |00:03 WIB
Performa Motor Honda Tak Kunjung Meningkat di MotoGP 2024, Ini Kata Luca Marini
Luca Marini yakin bisa tetap bersaing bersama Repsol Honda di MotoGP 2024 (Foto: MotoGP)
A
A
A

REPSOL Honda masih belum bisa bangkit dari keterpurukan mereka di MotoGP 2024. Motor RC213V yang kendarai Joan Mir dan Luca Marini masih jauh ketinggalan dari pabrikan lain.

Meski demikian, Luca Marini mengaku tak kehilangan motivasi meski performa motor RC213V-nya tak kunjung meningkat. Dia tetap percaya dengan proyek pengembangan motor bersama tim pabrikan asal Jepang itu.

Marini bertarung di papan atas bersama tim VR46 Ducati musim lalu. Namun, dia memutuskan untuk mencari tantangan baru dengan pindah ke Repsol Honda, yang sedang terseok-seok, di MotoGP 2024.

Kini, pembalap asal Italia itu kesulitan untuk sekadar bersaing di papan tengah. Bahkan, hingga tujuh seri dan 14 balapan berjalan di musim ini, dia sama sekali belum mendapatkan poin. Alhasil, dia terpuruk di posisi 23 klasemen sebagai rider reguler terburuk.

Kendati demikian, Marini menilai keterpurukan yang dialaminya adalah hal yang lumrah dalam kejuaraan balap motor. Sebab menurutnya, kuda besi yang bisa memenangkan balapan sangat sedikit sehingga para pembalap sudah terbiasa jika harus memulai setiap akhir pekan dengan buruk.

“Sebenarnya masalah dalam motorsport ini sangat umum, sepeda motor yang bisa menang adalah sangat sedikit. Sulit untuk memulai akhir pekan balapan,” kata Marini dilansir dari Motosan, Kamis (20/6/2024).

Halaman:
1 2
