SPORT LAIN

Anggaran Olimpiade Paris 2024 Sentuh Rp40 Miliar, Menpora Dito Ariotedjo: Masih Bisa Bertambah

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 20 Juni 2024 |04:52 WIB
Anggaran Olimpiade Paris 2024 Sentuh Rp40 Miliar, Menpora Dito Ariotedjo: Masih Bisa Bertambah
Menpora Dito Ariotedjo. (Foto: Andhika Khoirul/MPI)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Indonesia, Dito Ariotedjo, mengabarkan bahwa Rp40 miliar tengah disiapkan untuk menghadapi Olimpiade Paris 2024. Anggaran itu diajukan oleh Komite Olimpiade Indonesia (KOI) untuk memfasilitasi perjuangan para atlet Tanah Air yang akan tampil di Olimpiade Paris 2024.

Seperti diketahui, KOI menjadi pihak yang menaungi seluruh aktivitas olahraga Indonesia di ajang multi-event dari segi non-teknis. Mereka mengurus hal-hal seperti peradministrasian hingga pendanaan untuk Kontingen Merah-Putih, tak terkecuali untuk Olimpiade Paris 2024 yang akan berlangsung pada 26 Juli hingga 11 Agustus mendatang.

Sebulan lebih menuju pesta olahraga terakbar di dunia itu, KOI pun sudah mengajukan anggaran untuk Kontingen Indonesia. Hal itu dibeberkan oleh Menpora Dito kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta, Rabu 19 Juni 2024.

"Sudah diajukan (anggaran), nilainya kalau tak salah sekitar Rp40 miliar ya," kata Dito, dikutip Kamis (20/6/2024).

Menpora Dito Ariotedjo

Akan tetapi, jumlah anggaran yang diajukan belum final dan diperkirakan baru bisa dipastikan pada akhir Juni atau Juli mendatang. Pasalnya, nominalnya bisa bertambah tergantung dari total atlet Indonesia yang mengamankan tiket ke Paris 2024.

"Nanti akan diumumkan setelah sudah final. Akhir Juni dan Juli baru ada kepastian," ujar menteri berusia 33 tahun itu.

Halaman:
1 2
