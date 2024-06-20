Francesco Bagnaia Diyakini Bakal Terganggu dengan Kedatangan Marc Marquez ke Ducati

FRANCESCO Bagnaia diyakini bakal terganggu dengan kedatangan Marc Marquez ke tim pabrikan Ducati. Hal itu diungkapkan oleh eks pembalap MotoGP, Carlos Checa.

Sebagaimana diketahui, Ducati telah menemui pendamping untuk Bagnaia di kursi tim pabrikan Ducati Lenovo pada MotoGP 2025. Tim pabrikan asal Italia itu menunjuk sosok The Baby Alien -julukan Marc Marquez.

Tak ayal jika Ducati memilih Marquez. Pasalnya, rider asal Spanyol itu memulai musim perdananya bersama Pramac Racing dengan sangat apik. Sehingga dirasa, The Baby Alien layak naik ke kursi pabrikan dengan menggantikan posisi Enea Bastianini pada musim depan.

Hadirnya Marquez praktis membuat Ducati Lenovo menjadi tim yang kuat. Bagaimana tidak? Mereka memiliki dua pembalap juara dunia dalam satu tim. Tapi, tak sedikit juga yang menilai kalau hadirnya The Baby Alien justru akan berefek buruk.

“Memiliki dia sebagai tandem, pembalap terbaik dalam beberapa tahun terakhir dengan rasa lapar akan kemenangan yang dimilikinya, jelas bahwa dia akan menjadi rival terburuk yang bisa dimiliki Bagnaia di pit,” kata Checa, seperti dilansir dari Motosprint.

Walaupun, Checa menilai kalau Bagnaia bisa sedikit tenang karena Marquez belum tahu banyak soal Desmosedici GP24. Akan tetapi, sepak terjang The Baby Alien sudah tidak perlu diragukan lagi. Pastinya, dia ingin kembali merasakan kejayaannya dengan merebut kembali gelar juara dunia yang terakhir kali didapat pada musim 2019.