Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Francesco Bagnaia Diyakini Bakal Terganggu dengan Kedatangan Marc Marquez ke Ducati

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 20 Juni 2024 |21:25 WIB
Francesco Bagnaia Diyakini Bakal Terganggu dengan Kedatangan Marc Marquez ke Ducati
Marc Marquez dan Francesco Bagnaia akan memperkuat tim pabrikan Ducati di MotoGP 2025 (Foto: Reuters)
A
A
A

FRANCESCO Bagnaia diyakini bakal terganggu dengan kedatangan Marc Marquez ke tim pabrikan Ducati. Hal itu diungkapkan oleh eks pembalap MotoGP, Carlos Checa.

Sebagaimana diketahui, Ducati telah menemui pendamping untuk Bagnaia di kursi tim pabrikan Ducati Lenovo pada MotoGP 2025. Tim pabrikan asal Italia itu menunjuk sosok The Baby Alien -julukan Marc Marquez.

Tak ayal jika Ducati memilih Marquez. Pasalnya, rider asal Spanyol itu memulai musim perdananya bersama Pramac Racing dengan sangat apik. Sehingga dirasa, The Baby Alien layak naik ke kursi pabrikan dengan menggantikan posisi Enea Bastianini pada musim depan.

Hadirnya Marquez praktis membuat Ducati Lenovo menjadi tim yang kuat. Bagaimana tidak? Mereka memiliki dua pembalap juara dunia dalam satu tim. Tapi, tak sedikit juga yang menilai kalau hadirnya The Baby Alien justru akan berefek buruk.

“Memiliki dia sebagai tandem, pembalap terbaik dalam beberapa tahun terakhir dengan rasa lapar akan kemenangan yang dimilikinya, jelas bahwa dia akan menjadi rival terburuk yang bisa dimiliki Bagnaia di pit,” kata Checa, seperti dilansir dari Motosprint.

Walaupun, Checa menilai kalau Bagnaia bisa sedikit tenang karena Marquez belum tahu banyak soal Desmosedici GP24. Akan tetapi, sepak terjang The Baby Alien sudah tidak perlu diragukan lagi. Pastinya, dia ingin kembali merasakan kejayaannya dengan merebut kembali gelar juara dunia yang terakhir kali didapat pada musim 2019.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement