Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS

Kuningan City Gelar Event Summer Sport Klub, Catat Tanggalnya!

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Kamis, 20 Juni 2024 |13:28 WIB
Kuningan City Gelar <i>Event</i> Summer Sport Klub, Catat Tanggalnya!
A
A
A

JAKARTA-Kuningan City persembahkan event “Summer Sport Klub” yang dilaksanakan sepanjang musim panas 2024 pada 8 Juni – 4 Agustus 2024. Event ini diisi mulai dari kompetisi tari hingga turnamen olahraga, Kuningan City menyajikan berbagai aktivitas menarik yang cocok untuk para penggemar olahraga dari segala usia.

Center Director Kuningan City Mall, Christopher Hardja mengatakan, dalam periode Summer Sport Klub kali ini, Kuningan City mengajak pengunjung setia untuk menikmati suasana musim panas dengan aktivitas yang tak kalah seru di dalam Mall.

"Aktivitas seru tersebut akan dilakukan di area Sport Hub Kuningan City, Lantai P4, bersama dengan tenant favorit, seperti Speedy Karting, M7 Tactical, Dizzi Mini 4WD Circuit, dan Parkview Billiard & Beers. Kami harap para pengunjung dapat terhibur dan ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan olahraga yang kami sajikan bersama orang-orang terdekat," ujarnya.

Sambut musim panas dengan mengikuti rangkaian aktivitas seru dari 'Summer Sport Klub' 2024:

AMAZING DANCE INDONESIA with GTV Saturday, 8 Juni 2024 – 13.00 WIB

Kompetisi dance yang diselenggarakan oleh salah satu stasiun TV, GTV, akan turut memeriahkan Summer Sport Klub tahun ini. Saksikan penampilan menarik dari kelompok kelompok dance berbakat dari seluruh Indonesia hanya di area Main Stage, Upper Ground Floor.

ROCCA FEST SUMMER with Rocca Space, 19 – 21 Juni dan 10 – 12 Juli 2024

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/11/3192596//nusantara_regas_isda_2025-tSqi_large.jpeg
Nusantara Regas Raih Dua Penghargaan Gold di Indonesian SDGs Awards 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/11/3192588//dirut_pt_nusantara_regas_pimpin_mwt_di_orf_muara_karang-fGs3_large.jpeg
Nusantara Regas Perkuat Pengawasan Distribusi Gas Selama Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/11/3192579//rupslb_pt_perusahaan_gas_negara_tbk-7Zqy_large.jpeg
Patuhi UU BUMN, RUPSLB PGN Setujui Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/11/3192568//bri_gelar_program_trauma_healing_untuk_anak_terdampak_banjir_di_sumatra-tkDV_large.jpeg
BRI Gelar Trauma Healing untuk Anak Terdampak Bencana Banjir di Sumatra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/11/3192564//pgn_dan_bph_migas_monitoring_ke_pelanggan-JO7I_large.jpeg
BPH Migas dan PGN Bersinergi Jaga Keandalan Gas Bumi saat Libur Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/611/3192437//mua_buktikan_keunggulan_showty-4Ciz_large.jpg
Viral di Kalangan MUA dan Influencer, Ini Deretan Review Positif Tentang Produk Showty
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement