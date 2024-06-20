Kuningan City Gelar Event Summer Sport Klub, Catat Tanggalnya!

JAKARTA-Kuningan City persembahkan event “Summer Sport Klub” yang dilaksanakan sepanjang musim panas 2024 pada 8 Juni – 4 Agustus 2024. Event ini diisi mulai dari kompetisi tari hingga turnamen olahraga, Kuningan City menyajikan berbagai aktivitas menarik yang cocok untuk para penggemar olahraga dari segala usia.

Center Director Kuningan City Mall, Christopher Hardja mengatakan, dalam periode Summer Sport Klub kali ini, Kuningan City mengajak pengunjung setia untuk menikmati suasana musim panas dengan aktivitas yang tak kalah seru di dalam Mall.

"Aktivitas seru tersebut akan dilakukan di area Sport Hub Kuningan City, Lantai P4, bersama dengan tenant favorit, seperti Speedy Karting, M7 Tactical, Dizzi Mini 4WD Circuit, dan Parkview Billiard & Beers. Kami harap para pengunjung dapat terhibur dan ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan olahraga yang kami sajikan bersama orang-orang terdekat," ujarnya.

Sambut musim panas dengan mengikuti rangkaian aktivitas seru dari 'Summer Sport Klub' 2024:

AMAZING DANCE INDONESIA with GTV Saturday, 8 Juni 2024 – 13.00 WIB

Kompetisi dance yang diselenggarakan oleh salah satu stasiun TV, GTV, akan turut memeriahkan Summer Sport Klub tahun ini. Saksikan penampilan menarik dari kelompok kelompok dance berbakat dari seluruh Indonesia hanya di area Main Stage, Upper Ground Floor.

ROCCA FEST SUMMER with Rocca Space, 19 – 21 Juni dan 10 – 12 Juli 2024