HOME SPORTS MOTOGP

Waspada Ducati! Valentino Rossi Bisa Jumpa Marc Marquez saat Kunjungi Francesco Bagnaia di Garasi

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 18 Juni 2024 |04:16 WIB
Waspada Ducati! Valentino Rossi Bisa Jumpa Marc Marquez saat Kunjungi Francesco Bagnaia di Garasi
Valentino Rossi kerap mengunjungi Francesco Bagnaia di garasi tim Ducati Lenovo sehingga bisa berjumpa Marc Marquez tahun depan (Foto: Instagram/@valeyellow46)
A
A
A

DUCATI Lenovo bak menyimpan bom waktu dengan kehadiran Marc Marquez di garasi pada MotoGP 2025. Sebab, Valentino Rossi bisa jadi akan berjumpa dengan sang pembalap ketika hendak mengunjungi Francesco Bagnaia.

Marquez direkrut Ducati Corse ke tim pabrikan untuk MotoGP 2025. Ia diikat dengan kontrak selama dua tahun dan akan menjadi rekan setim Bagnaia yang juga akan berada di tim hingga 2026.

Marc Marquez resmi pindah ke tim pabrikan Ducati pada MotoGP 2025 (Foto: Ducati Corse)

Kehadiran Marquez bak menyimpan bom waktu. Sebab, Rossi kerap datang ke balapan MotoGP dan mengunjungi Bagnaia bahkan hingga ke garasi tim Ducati Lenovo.

Ya, The Doctor memang memiliki tim balap Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Namun, Rossi juga kerap menyambangi garasi tim pabrikan Ducati untuk mendukung sang murid yang tak lain adalah Pecco Bagnaia.

Hal itu memunculkan kekhawatiran rusaknya harmoni di dalam tim. Sudah bukan rahasia lagi Marquez dan Rossi terlibat perseteruan sengit di masa lalu. Bukan tidak mungkin keduanya akan berseteru di garasi.

Namun, kekhawatiran itu coba ditepis oleh Manajer Tim Ducati Lenovo Davide Tardozzi. Menurutnya, insiden yang melibatkan Marquez dan Rossi sudah terjadi 10 tahun lalu. Saat ini, yang terpenting adalah menatap masa depan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
