HOME SPORTS MOTOGP

5 Alasan Marc Marquez dan Valentino Rossi Takkan Bisa Akur, Nomor 1 Gara-Gara Malaysia

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 18 Juni 2024 |05:15 WIB
5 Alasan Marc Marquez dan Valentino Rossi Takkan Bisa Akur, Nomor 1 Gara-Gara Malaysia
Marc Marquez dan Valentino Rossi tak akan bisa akur karena lima hal ini (Foto: MotoGP)
A
A
A

BERIKUT lima alasan Marc Marquez dan Valentino Rossi tak akan bisa akur. Keduanya dikenal menjadi rival sejak insiden pada MotoGP Malaysia 2015 di Sirkuit Internasional Sepang, Selangor.

Sejatinya, Marquez mengidolai Rossi. Ia bahkan pernah diundang ke The Ranch milik The Doctor pada 2014. Namun, semua berubah sejak insiden di Sepang.

Marc Marquez dan Valentino Rossi tak bertegur sapa di parc ferme usai MotoGP Spanyol 2024 (Foto: Twitter)

Keduanya kini tidak pernah bisa akur. Lalu, apa saja alasannya? Simak ulasan berikut ini.

5 Alasan Marc Marquez dan Valentino Rossi Takkan Bisa Akur

5. Rivalitas di Balapan

Valentino Rossi dan Marc Marquez

Tentu saja rivalitas menjadi alasan keduanya tidak akan bisa akur. Keduanya kerap kali terlibat insiden ketika masih sama-sama aktif sebagai pembalap.

Bahkan, ketika Rossi memutuskan pensiun pada 2021, Marquez sama sekali tidak mengucapkan apa pun! Hal itu menandakan keduanya tidak akan pernah bisa akur.

4. Permintaan Maaf Tak Diterima

Valentino Rossi dan Marc Marquez

Marquez pernah menyodorkan tangan sebagai gestur meminta maaf pada konferensi pers jelang MotoGP Argentina 2018. Namun, Rossi menolaknya mentah-mentah!

Pria asal Italia tersebut hanya tersenyum dan menggelengkan kepala. Hal itu disebut-sebut memperkeruh hubungan kedua ikon MotoGP era modern.

Halaman:
1 2 3
