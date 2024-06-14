Bantah Jonatan Christie dan Anthony Ginting Simpan Tenaga di Indonesia Open 2024, Begini Penjelasan Irwansyah

JAKARTA – Pelatih tunggal putra Indonesia, Irwansyah, membantah anggapan Jonatan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting, menyimpan tenaga di Indonesia Open 2024. Ia mengatakan bahwa Jonatan dan Ginting justru merasa down imbas hasil minor di ajang berlevel Super 1000 tersebut.

Sebagaimana diketahui, Jonatan dan Ginting gagal memenuhi ekspektasi publik kala tampil di kandang sendiri di Indonesia Open 2024. Mereka langsung tersingkir di babak pertama, meski keduanya berstatus sebagai unggulan.

Hasil ini membuat anggapan bahwa kedua pemain tersebut menyimpan tenaga jelang Olimpiade Paris 2024. Sebab, bukan hanya di Indonesia Open 2024, kedua pemain juga angkat koper lebih awal di turnamen sebelumnya yakni Singapore Open 2024.

Namun, situasi ini pun langsung dibantah oleh sang pelatih, Irwansyah. Bahkan ia menyebut kedua pemainnya tersebut merasa down usai kekalahan dini tersebut di Indonesia Open 2024.