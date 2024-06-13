HASIL Australia Open 2024 akan diulas dalam artikel ini. Tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan, harus menghentikan perjalanan di babak 16 besar Australia Open 2024 usai bertarung sengit rubber game selama 1 jam 22 menit.
Beraksi di Quaycentre, Australia, Kamis (13/6/2024) sore WIB, Alwi Farhan harus mendapat kekalahan dari Lin Chun-Yi asal Taiwan di babak 16 besar Australia Open 2024. Alwi kalah lewat pertarungan sengit tiga gim dengan skor 17-21, 22-20, dan 25-23.
Jalannya Pertandingan
Kedua pemain bermain cukup sengit sejak awal pertandingan. Walau begitu, Alwi mampu memimpin laga dengan unggul 4-2 atas Chun-Yi.
Sementara itu, Chun-Yi terus berupaya memepet ketertinggalannya. Namun, Alwi mampu menjaga fokusnya sehingga masih dengan skor 8-7 atas utusan Taiwan tersebut.
Kendati kerap mendapat perlawanan cukup sengit, Alwi mampu mencapai interval gim pertama lebih dulu dengan keunggulan 11-9. Usai jeda, junior Jonatan Christie itu memperlebar keunggulannya menjadi 15-13 atas Chun-Yi.
Namun sayangnya, Alwi tampak kehilangan fokus karena Chun-Yi mampu membalikan keadaan menjadi 16-15. Setelah itu, wakil China Taipei ini mampu mendominasi permainan. Pada akhirnya, Alwi pun harus takluk dari Chun-Yi di gim pertama dengan skor 17-21.
Pada gim kedua, Alwi langsung tancap gas dengan mendominasi permainan dan unggul cukup jauh 7-3 atas Chun-Yi. Pemain berusia 19 tahun itu tampak sudah menemukan kembali ritme permainannya.
Tapi lagi-lagi, Chun-Yi secara mengejutkan mampu membalikan kedudukan menjadi 9-8. Alwi sempat menyamakan kedudukan menjadi 10-10. Tapi sayangnya dia harus tertinggal 10-11 dari Chun-Yi di interval gim kedua.