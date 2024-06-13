Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Australia Open 2024: Alwi Farhan Kalah Menyesakkan di 16 Besar, Tunggal Putra Indonesia Habis!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 13 Juni 2024 |18:47 WIB
Hasil Australia Open 2024: Alwi Farhan Kalah Menyesakkan di 16 Besar, Tunggal Putra Indonesia Habis!
Alwi Farhan kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
HASIL Australia Open 2024 akan diulas dalam artikel ini. Tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan, harus menghentikan perjalanan di babak 16 besar Australia Open 2024 usai bertarung sengit rubber game selama 1 jam 22 menit.

Beraksi di Quaycentre, Australia, Kamis (13/6/2024) sore WIB, Alwi Farhan harus mendapat kekalahan dari Lin Chun-Yi asal Taiwan di babak 16 besar Australia Open 2024. Alwi kalah lewat pertarungan sengit tiga gim dengan skor 17-21, 22-20, dan 25-23.

Alwi Farhan

Jalannya Pertandingan

Kedua pemain bermain cukup sengit sejak awal pertandingan. Walau begitu, Alwi mampu memimpin laga dengan unggul 4-2 atas Chun-Yi.

Sementara itu, Chun-Yi terus berupaya memepet ketertinggalannya. Namun, Alwi mampu menjaga fokusnya sehingga masih dengan skor 8-7 atas utusan Taiwan tersebut.

Kendati kerap mendapat perlawanan cukup sengit, Alwi mampu mencapai interval gim pertama lebih dulu dengan keunggulan 11-9. Usai jeda, junior Jonatan Christie itu memperlebar keunggulannya menjadi 15-13 atas Chun-Yi.

Namun sayangnya, Alwi tampak kehilangan fokus karena Chun-Yi mampu membalikan keadaan menjadi 16-15. Setelah itu, wakil China Taipei ini mampu mendominasi permainan. Pada akhirnya, Alwi pun harus takluk dari Chun-Yi di gim pertama dengan skor 17-21.

Pada gim kedua, Alwi langsung tancap gas dengan mendominasi permainan dan unggul cukup jauh 7-3 atas Chun-Yi. Pemain berusia 19 tahun itu tampak sudah menemukan kembali ritme permainannya.

Tapi lagi-lagi, Chun-Yi secara mengejutkan mampu membalikan kedudukan menjadi 9-8. Alwi sempat menyamakan kedudukan menjadi 10-10. Tapi sayangnya dia harus tertinggal 10-11 dari Chun-Yi di interval gim kedua.

