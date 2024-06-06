Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Tembus Perempatfinal Indonesia Open 2024, Gregoria Mariska Ungkap Kunci Kemenangan Lawan Wakil Thailand

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 06 Juni 2024 |17:43 WIB
Tembus Perempatfinal Indonesia Open 2024, Gregoria Mariska Ungkap Kunci Kemenangan Lawan Wakil Thailand
Gregoria Mariska Tunjung menembus perempatfinal Indonesia Open 2024 (Foto: MPI/Bagas Abdiel)
A
A
A

JAKARTA - Gregoria Mariska Tunjung menilai ketenangan menjadi kunci kesuksesannya berhasil melakukan revans atas wakil Thailand, Supanida Katethong, di 16 besar Indonesia Open 2024. Selain itu, ia juga bermain dengan lebih percaya diri sehingga mampu mengamankan hasil positif.

Gregoria sukses membungkam Katethong dalam babak 16 besar Indonesia Open 2024 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, pada Kamis (6/6/2024) siang WIB. Ia menang dua gim langsung dengan skor 21-13 dan 21-15 dalam waktu 34 menit.

Gregoria Mariska Tunjung

Kemenangan itu membuat pemain ranking sembilan dunia tersebut berhasil melakukan revans atas Katethong. Sebelumnya, ia kalah dari sang lawan saat berjumpa di babak perempat final Thailand Open 2024 dua pekan lalu dengan skor 21-14, 20-22 dan 20-22.

“Bersyukur bisa menang kali ini seperti yang kita tahu saya kalah sama dia beberapa minggu lalu di Thailand Open di babak delapan besar,” ujar Gregoria kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), selepas pertandingan, Kamis (6/6/2024).

“Pasti itu menjadi catatan tersendiri juga untuk saya karena sebetulnya saya rasa di pertandingan sebelumnya saya merasa punya kesempatan untuk menang tapi lawan bermain sangat bagus dan saya enggak bisa keluar dari tekanan,” sambung perempuan asal Wonogiri itu.

Lebih lanjut, Jorji menilai kemenangan atas Katethong hari ini bisa diraih berkat evaluasi yang dilakukannya dari pertemuan terakhir mereka. Menurutnya, hari ini dirinya bermain lebih nyaman walau sempat tegang karena tampil di depan ribuan pendukungnya sendiri di Istora Senayan.

“Evaluasi di Thailand kemarin saya rasa cukup berhasil sih untuk saya bawa di game tadi di mana saya merasa lebih nyaman tadi bermain. Walau pun di awal jujur tegang sekali karena ini main di Istora dengan pendukung yang banyak tapi puji Tuhan bersyukur karena bisa menang di sini,” jelas pemain berusia 24 tahun itu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
