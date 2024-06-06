Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil 16 Besar Indonesia Open 2024: Langkah Leo/Daniel Dihentikan Wakil Malaysia

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 06 Juni 2024 |15:51 WIB
Hasil 16 Besar Indonesia Open 2024: Langkah Leo/Daniel Dihentikan Wakil Malaysia
Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin tersingkir di babak 16 besar Indonesia Open 2024 (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

JAKARTA Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin terhenti di babak 16 besar Indonesia Open 2024 Super 1000. Mereka takluk tiga gim 21-16, 16-21, dan 12-21, dari Goh Sze Fei/Nur Izzuddin di fase tersebut.

Bermain di Istora Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Kamis (6/6/2024) sore WIB, Leo/Daniel mendapatkan perlawanan sengit dari Goh/Izzuddin sejak awal pertandingan. Meski unggul lebih dulu, mereka selalu bisa dikejar di angka 6-6.

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin

Selepas itu, Leo/Daniel membuat beberapa kesalahan yang membuat pasangan Malaysia berbalik unggul 11-10. Bahkan, mereka tertiinggal jauh 12-15 setelah interval.

Beruntung, pasangan ranking 14 dunia itu bisa bangkit dengan cepat dan mengejar di angka 15-15. Mereka pun bermain sangat apik di poin-poin kritis sehingga sukses memimpi lagi 18-16 dan kemudian mengamankan gim pertama dengan skor 21-16.

Pada gim kedua, Leo/Daniel kesulitan untuk mengimbangi permainan cepat Goh/Izzuddin. Alhasil, mereka tertinggal sejak awal dalam kedudukan 2-5 dan 4-10.

Akan tetapi, perlahan-lahan juara Indonesia Masters 2024 itu bangkit dan mengembangkan permainan mereka. Mereka pun bisa memangkas ketertinggalan menjadi 9-10 dan 12-13.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
