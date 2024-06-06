Hasil 16 Besar Indonesia Open 2024: Andnan Maulana/Nita Violina Tumbang di Tangan Dechapol/Sapsiree

JAKARTA - Ganda campuran Indonesia, Adnan Maulana/Nita Violina Marwah kalah dari wakil Thailand, Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai, di babak 16 besar Indonesia Open 2024, pada Kamis (6/6/2024) pagi WIB. Dengan kekalahan itu, maka Adnan/Nita gagal ke perempatfinal.

Adnan/Nita sendiri sejatinya sudah berusaha keras memberikan perlawanan. Namun, setelah berjuang 31 menit, Adnan/Nita tumbang juga dengan skor 8-21 dan 13-21.

Jalannya Pertandingan

Bertanding di Istora Senayan, Jakarta, Adnan/Nita harus tertinggal 1-5 dari lawannya di awal gim pertama. Meski sudah mencoba untuk mengejar ketertinggalan, tetapi usaha Adnan/Nita masih belum berhasil usai Puavaranukroh/Taerattanachai menjauhkan keunggulan menjadi 4-8.

Adnan/Nita pun masih belum bisa membalikan keadaan, setelah tertinggal 6-11 di interval gim pertama. Sementara selepas interval, Puavaranukroh/Taerattanachai semakin sulit dihentikan dan membuat Adnan/Nita tertinggal 7-15.

Ketangguhan Puavaranukroh/Taerattanachai kian berlanjut, setelah Adna/Nita hannya bisa mendapatkan tambahan satu poin. Alhasil, Adnan/Nita harus menelan kekalahan 8-21 di gim pertama.