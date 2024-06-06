Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Tumbangkan Fajar/Rian, Leo Rolly/Daniel Marthin Makin Termotivasi Juarai Indonesia Open 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 06 Juni 2024 |09:23 WIB
Tumbangkan Fajar/Rian, Leo Rolly/Daniel Marthin Makin Termotivasi Juarai Indonesia Open 2024
Ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin. (Foto: Aldhi Chandra/MPI)
A
A
A

JAKARTA – Pasangan ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, senang bukan main usai mengalahkan seniornya, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto di babak 32 besar Indonesia Open 2024. Berkat kemenangan itu, mereka semakin termotivasi untuk menjadi juara sekaligus ajang pembuktian diri usai gagal ke Olimpiade Paris 2024.

The Babies -julukan Leo/Daniel- berhasil membuka perjalanan mereka di Indonesia Open 2024 dengan manis pada Rabu (5/6/2024) petang WIB di Istora Senayan. Mereka mengalahkan pasangan nomor satu Tanah Air, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, di babak 32 besar dua gim langsung dengan skor 21-14 dan 21-17.

Hasil positif itu membuat Leo/Daniel memperpanjang rekor kemenangan atas Fajri -sebutan Fajar/Rian- menjadi 5-1. Mereka pun menilai hasil apik hari ini didapat berkat mereka bisa mengontrol permainan walau sudah tahu permainan masing-masing.

“Bersyukur bisa mengontrol permainan tadi juga lawan teman sendiri. Kami bersaing untuk menang untuk membuktikan kalau kami mau juara,” kata Daniel kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, selepas pertandingan, Kamis (6/6/2024).

Leo Rolly/Daniel Marthin (Aldhi Chandra/MPI)

“Kendalanya mungkin karena sama-sama tahu permainan satu sama lain. Kayak gimana caranya mengontrol permainan di lapangan,” tambahnya.

Saat kali terakhir tampil di Istora Senayan pada Indonesia Masters 2024 lalu, Leo/Daniel sukses menjadi juara. Bahkan, mereka mampu mempertahankan gelar di turnamen Super 500 itu.

Halaman:
1 2
