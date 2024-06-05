Advertisement
HOME SPORTS NETTING

MNCTV Siarkan Laga 3 Wakil Indonesia di 32 Besar Indonesia Open 2024

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 05 Juni 2024 |21:29 WIB
MNCTV Siarkan Laga 3 Wakil Indonesia di 32 Besar Indonesia Open 2024
MNCTV siarkan babak 32 besar Indonesia Open 2024. (Foto: MNCTV)
A
A
A

BABAK 32 besar Indonesia Open 2024 sudah bergulir sejak Selasa, 4 Juni 2024. MNCTV selaku official broadcaster Indonesia Open 2024 pun konsisten menyajikan laga-laga berkelas dari ajang level 1000 tersebut.

MNCTV menayangkan secara langsung 3 pertandingan Indonesia Open 2024 pada Rabu, 5 Juni 2024 mulai pukul 14.00 WIB.

MNCTV siarkan babak 32 besar Indonesia Open 2024

Pertandingan pertama pada sektor ganda putra antara Fang Chih Lee/Fang Jen Lee (China Taipei) vs Kim Astrup/Anders S. Rasmussen (Denmark). Hasilnya wakil asal Denmark menang dengan skor 21-15 dan 21-19.

Dilanjutkan partai di sektor tunggal putra antara Leong Jun Hao (Malaysia) vs Jonathan Christie (Denmark). Di luar dugaan, Jonatan Christie tumbang lewat rubber game.

Selanjutnya, pertandingan ganda putra antara Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan (Indonesia) vs Supak Jomkoh/Kittinupong Kedren (Thailand). Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan sanggup memenangkan laga dengan skor 19-21, 21-12 dan 21-13.

Ayo dukung para atlet Indonesia di turnamen Indonesian Open 2024 pada 4-9 Juni 2024 hanya di MNCTV Selalu di Hati.

(Ramdani Bur)

