Kata-Kata Jonatan Christie Setelah Rontok di 32 Besar Indonesia Open 2024

JONATAN Christie kesal bukan main setelah tersingkir di babak pertama (32 besar) Indonesia Open 2024. Ia mengaku tersingkir karena gagal mengembangkan permainannya sendiri.

Juara All England 2024 ini tumbang setelah kalah dari wakil Malaysia, Leong Jun Hao, lewat rubber game dengan skor 13-21, 21-16 dan 12-21. Dalam pertandingan yang dihelat di Istora Senayan, Jakarta, pada Rabu (5/6/2024) sore WIB itu, Jojo -sapaan Jonatan- tampil sangat buruk di awal pertandingan sehingga tertinggal 1-6.

(Jonatan Christie gagal melaju jauh di Indonesia Open 2024. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

Ia banyak melakukan kesalahan sendiri dan tak mampu mengimbangi permainan cepat Leong yang membuatnya terus ketinggalan di angka 6-12 dan 10-18 sampai akhirnya kalah 13-21 di gim pertama.

Pada gim kedua, pemain ranking tiga dunia tersebut juga masih terus dalam posisi tertekan. Alhasil, dia selalu dalam posisi tertinggal sampai menginjak skor 11-15. Selepas itu, barulah dia bisa bangkit dan balik menekan hingga berbalik unggul 18-15. Jonatan Christie pun merebut gim kedua dengan skor 21-16.

Sayangnya, Jonatan Christie tak mampu lagi memberikan perlawanan pada Leong di gim penentuan. Dia kembali kerap membuat error dan kesulitan menembus pertahanan lawan. Hasilnya, lagi-lagi dia selalu tertinggal di angka 2-6, 5-12 dan 8-16 sampai akhirnya kalah dengan skor 12-21.

Jonatan Christie pun tampak frustrasi dengan performanya hari ini. Kata dia, dirinya tak mampu mengontrol shuttlecock dengan baik serta kurang tenang untuk mengembangkan permainannya.