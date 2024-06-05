Advertisement
HOME SPORTS NETTING

7 Pebulutangkis Dunia yang Ikut Indonesia Open 2024 Akui Senang Main di Istora Senayan, Nomor 1 Carolina Marin

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Rabu, 05 Juni 2024 |22:00 WIB
7 Pebulutangkis Dunia yang Ikut Indonesia Open 2024 Akui Senang Main di Istora Senayan, Nomor 1 Carolina Marin
Tunggal Putri Spanyol, Carlina Marin (Foto: Badminton Photo)
A
A
A

TUJUH pebulutangkis dunia yang ikut Indonesia Open 2024 akui senang main di Istora Senayan. Salah satunya adalah tunggal putri andalan Spanyol, Carolina Marin yang mengaku selalu merasakan atmosfer berbeda di Istora.

Kali ini Okezone akan membahas tujuh pebulutangkis dunia yang ikut Indonesia Open 2024 akui senang main di Istora Senayan. Siapa saja? berikut daftarnya

7. Zheng Siwei/Huang Yaqiong


Ganda campuran peringkat satu dunia, Zheng Siwei/Huang Yaqiong baru saja memastikan tiket ke babak 16 besar di ajang Indonesia Open 2024 usai menyingkirkan wakil Indonesia, Rehan Naufal/Lisa Ayu Kusumawati. Zheng/Huang mengaku selalu suka dengan dukungan suporter di Istora Senayan.

"Hal yang paling disukai di Indonesia adalah atmosfer pendukung di Istora Senayan. Serta para pecinta bulutangkis di sini," ujar Huang Yaqiong.

6. Chen Qing Chen


Berikutnya ada pebulutangkis ganda putri asal China, Chen Qing Chen yang juga memiliki kesan tersendiri ketika bermain di Istora Senayan. Chen Qing Chen bahkan tak jarang mendapat hadiah dari para fans ketika bermain di Indonesia.

"Kenangan bahagia. Terima kasih atas cintanya fans saya," tulis Chen Qing Chen pada unggahan hadiah dari fansnya di Indonesia yang diupload di Instagramnya.

5. Sapsiree Taerattanachai


Pebulutangkis ganda campuran Thailand, Sapsiree Taerattanachai mengaku selalu merasakan hal luar biasa ketika bermain di Indonesia. Sapsiree bahkan pernah menuliskan perasaannya itu saat tampil di Indonesia Masters 2020 lalu.

"Yang terbaik akan segera datang...belajar dari kesalahan dan kembali lebih kuat. Terima kasih atas semua dukungan kalian, selalu luar biasa bermain di Indonesia," tulis pemain Thailand, Sapsiree Taerattanachai, tentang kesannya saat bermain di Indonesia Masters 2020.

Halaman:
1 2 3
